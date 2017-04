CIDH subraya que gobierno todavía no reglamentó ley de medios

La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos presentó ayer su informe sobre 2016 firmado por Edison Lanza, relator especial en esa materia. El documento aborda casos de amenazas en todo el hemisferio; lejos de situaciones más dramáticas, como las de otros países, en el capítulo uruguayo se recuerdan situaciones como la de un periodista insultado en un partido de básquetbol en Fray Bentos, un camarógrafo de TNU agredido por quienes grafiteaban comercios en 18 de Julio durante el 8 de marzo, una periodista de Búsqueda echada a los gritos por el director del Instituto Uruguayo de Meteorología, o el periodista que recibió insultos por parte de un alcalde suplente en Ciudad del Plata. También se mencionan casos en los que organismos públicos no brindaron la información solicitada mediante pedidos de acceso a la información y su trámite en la Justicia. O políticos que no aceptaron preguntas de periodistas en conferencias de prensa, incluyendo una asunción de jerarcas en ANCAP a la que no se invitó a la prensa, para evitar nuevos dimes y diretes vinculados al asunto del título del vicepresidente Raúl Sendic. El reporte también recuerda que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en diciembre de 2014, todavía no fue reglamentada, a la espera de que la Suprema Corte de Justicia determine la constitucionalidad de varios de sus artículos. La relatoría subraya que una treintena de organizaciones sociales pidieron en mayo una pronta reglamentación.