Comisión investigadora sobre espionaje en democracia citará a todos los ministros de Defensa e Interior de la posdictadura

La comisión investigadora sobre posibles actos de espionaje policial o militar desde 1985 a la fecha resolvió que citará a todas las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior desde la vuelta a la democracia hasta la fecha, según dijeron integrantes de este cuerpo parlamentario. Varias fuentes de la comisión, que sesionó ayer, aseguraron a la diaria que “todos los integrantes coinciden en que hubo espionaje en tiempos de democracia”. En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada propuso crear una institucionalidad, preferentemente dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, para poder analizar los contenidos de todos los archivos hallados, entre ellos el encontrado por la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti y el elaborado por el difunto coronel Elmar Castiglioni. Respecto del “archivo Berrutti”, Posada consideró que “el Estado uruguayo no estableció ni un análisis de su contenido ni la calificación respecto de si la información puede dañar a personas investigadas. Hubo una total prescindencia, y me pareció que debíamos hacer algo en conjunto, al margen del trabajo de la comisión, y crear una institucionalidad para el análisis de todos estos archivos por profesionales de independencia técnica”.