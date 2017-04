Comunistas aseguran que en Venezuela “no hay dictadura” y que su gobierno “tiene toda la legitimidad democrática”

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió una declaración en la que asegura que el gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro “tiene toda la legitimidad democrática de haber sido electo por la voluntad popular”. Además, sostiene que en este país “no hay dictadura”, pero lo que sí hubo, “y hay, es una grave crisis económica, política e institucional, provocada por el hostigamiento constante y la política de desestabilización de la oposición de derecha, expresión política de la oligarquía rentista y especuladora”.

El PCU además repudia la “campaña sistemática” de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en particular de su secretario general, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, quien no sólo “no aportó a ninguna solución”, sino que “por el contrario, agravó la crisis”. Además, se cuestiona a la cancillería uruguaya por acompañar los pronunciamientos que hicieron la OEA, el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas al respecto, lo que hizo que el país firmara “declaraciones, junto a Estados Unidos y toda la derecha del continente, que constituían, a nuestro entender, una injerencia indebida en los asuntos internos del país hermano y una toma de posición perjudicial para construir una salida”.

No obstante, se respalda la respuesta que dio el presidente Tabaré Vázquez tras las acusaciones que el presidente de Venezuela dirigió al canciller Rodolfo Nin Novoa de “coordinar posiciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos”.

Finalmente, el PCU asegura que buscará “los caminos para apoyar el diálogo y la negociación en Venezuela, sin injerencias indebidas”, y en ese marco, destaca el papel “fundamental” que podría jugar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un “instrumento político regional que hasta ahora no ha sido empleado”.