Cosse dijo que no está tomada la decisión de vender el horno de planta de Paysandú

“Uruguay se posiciona como un hub para la región y para América Latina de manera muy sólida”, dijo ayer la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, a Radio Uruguay, luego de presentar, ante un Comité Internacional de Operadores de Cable Submarino, a Uruguay como centro neurálgico (hub, en inglés) de acceso de las telecomunicaciones. Esta organización, integrada por “todos los operadores de cable submarino del mundo”, hizo su asamblea número 50 en Montevideo y “es la primera vez que se hace en la historia en el Uruguay. Por algo será. Me parece que es una distinción muy grande”, dijo la ministra.

Pero en diálogo con la emisora también se refirió a la situación de ANCAP y al reclamo de la Federación de ANCAP (FANCAP) sobre la industria del pórtland. Cosse dijo que “le duele profundamente” que ANCAP, “que tiene tantos problemas, tenga un horno en contenedores, ahí a la deriva, algo que costó 80 millones de dólares”. El sindicato del ente energético decidió evitar que el directorio se deshiciera de un tercer horno destinado a la planta de cemento de Paysandú y anunció que las autoridades habían decidido venderlo. Sin embargo, la ministra dijo que no cree que el directorio de la empresa estatal haya resuelto venderlo. “No está tomada esa decisión, pero la que sí está tomada es la de que no se puede instalar. Lo importante [...] es arreglar el negocio del pórtland, que está muy mal. Contar con un plan estratégico, que ya se elaboró, trabajar en conjunto, proteger que estén todas las plantas operativas, proteger lo más posible los puestos de trabajo, darle oportunidades también a quienes están haciendo tareas que no hacen directamente a la producción de cemento para que tengan tiempo suficiente de reciclarse, y ahí ANCAP va a tener que hacer un esfuerzo. No creo que esos trabajadores y esos servicios tengan que ser descartados de un día para el otro. Creo que hay que dar un tiempo, sabiendo que no se va a poder seguir contando con eso”, concluyó Cosse.