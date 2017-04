DanielAlSolís

En la nochecita del lunes, Fabián Fata Delgado, el ex líder de Los Fatales, hizo un descargo en Twitter: “Yo pedí el teatro Solis, me dieron un boleo, pero viene Babasónicos y a la orden!! Uruguay nomá!! Y no tengo nada contra Babasónicos ojo”. Inmediatamente brotaron en la red social centenas de respuestas solidarias y, un poco bromeando, corrió el hashtag #ElFataAlSolís. A la mañana siguiente, la historiadora Daniela Bouret, directora del teatro municipal, salió a explicar en los medios que la agenda de la sala se programa con una antelación y que el pedido del músico tropical era demasiado inmediato para ajustarlo al calendario, aunque otras salas municipales sí podrían hacerlo. La cosa hubiera quedado ahí si el martes no hubiera intervenido, también por Twitter, el intendente de Montevideo, dirigiéndose directamente al Fata (e indirectamente desautorizando a Bouret, en rigor su subordinada): “Fata, ¿cuando lo pediste? Cuando quieras nos juntamos y lo vemos, no estoy en el país”. El humor y la indignación se sucedieron y Martínez debió recordar que es su costumbre responder personalmente algunas alusiones a su gestión. El jueves Bouret recibió a Delgado en el teatro y le dijo a Montevideo Portal que tras la charla el músico “entendió que la programación se cierra un año antes y que él había presentado un proyecto en diciembre de 2015 para actuar en mayo de 2016”. Sobre Martínez, dijo: “Nos comunicamos por SMS como siempre, pero recién veremos una vez que regrese”.