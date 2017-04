Descabezados

El sector mayoritario del Partido Colorado, Vamos Uruguay (VU), no intentará convencer a su líder, el senador Pedro Bordaberry, de que sea candidato en las próximas elecciones, ya que se entiende que su decisión es “irreversible”, según dijo el senador Germán Coutinho.

Mediante una carta enviada a legisladores y personas que ocupaban cargos políticos de gobierno en representación del sector, Bordaberry anunció el miércoles que no volvería a ser candidato a presidente en 2019 ni tampoco se postularía a ningún cargo. Ayer, Coutinho dejó en claro que esta decisión no tiene vuelta: “Es una persona seria y responsable, es una decisión meditada y por tanto es irreversible”.

El ex intendente de Salto fue el vocero del Comité Ejecutivo Nacional ampliado de VU de ayer, que sesionó sin Bordaberry, de viaje en Europa. Este órgano emitió una declaración en la que reconoce la labor de Bordaberry y asegura que el sector político continuará funcionando, “reafirmando su compromiso de mantener en alto las ideas y acciones que bajo la impronta del senador Bordaberry se erigió en la vanguardia del PC”.

A la salida del encuentro, Coutinho aseguró que Bordaberry “es el mejor senador de la República”. El ex intendente destacó los casi 20 años de trayectoria política del líder de VU e interpretó que el mejor reconocimiento que puede hacérsele es “estar a la altura de los acontecimientos” y “vivir esta nueva etapa como nos obliga la historia de nuestro partido”.

VU designó a una comisión que buscará reconfigurar la orgánica del sector, dándoles más vida interna a sus estructuras. “Estamos viendo y analizando cómo va a ser la hoja de ruta a transitar. Hay que hablar de equipo de trabajo, y de que juntos vamos a sacar esto adelante”, aseguró Coutinho.

El legislador observó que VU no tiene un líder alternativo ni “candidatos presidenciables”, por lo que es necesario que sus dirigentes estén “unidos para salir hacia adelante”. “Lo primero que tiene que venir no es el candidato. VU ha sido una batería de ideas, Bordaberry seguirá siendo legislador y será el aporte de varios insumos”, aseguró.

De paso, Coutinho dejó en claro que él no pretende tomar el liderazgo de Bordaberry. “No voy a ser candidato, y VU no tiene que estar conversando hoy de candidaturas, sino de cómo va a funcionar”. Según advirtió, si los dirigentes se dividen “no vamos a tener la potencialidad ni estaremos a la altura de una candidatura como la de Pedro”. A pesar de negar la postulación nacional, Coutinho dijo que sí volverá a ser candidato a intendente de Salto y que comenzará a trabajar para volver a ser la máxima autoridad de su departamento.

Arrancarse los pedazos

En la reunión participaron cerca de un centenar de dirigentes, que ocuparon casi la mitad de la sala de convenciones de la sede del PC. A la salida del encuentro se llegó a ver cómo una dirigente del sector se iba, entre lágrimas, mientras le comentaba a otra: “Seguiré juntando votos”.

Luego de la lectura de la declaración, con la prensa ya dentro de la sala de convenciones, una mujer pidió el micrófono para decir unas palabras: “Capaz que no estuve de acuerdo con 80% de lo que se dijo acá, pero así se hacen las cosas. Para el afuera, unidos; los pedazos nos los sacamos acá adentro, y esto no terminó”, dijo, ante la sorpresa del resto de los dirigentes. Luego dijo que quería escuchar lo que opinaban los legisladores. Tras insistir con la importancia de “sacarse los pedazos” en la interna, resaltó la necesidad de que el sector le dijera a la prensa “que seguimos unidos”. Destacó a continuación el acierto de que el vocero fuera Coutinho: “No hay que equivocar el orador. No creí que debiera haber sido ni Max [Sapolinski], ni [Germán] Cardoso, ni [Walter] Verry, ni nadie. Tenía que ser Coutinho”. Finalmente, criticó al ex presidente Julio María Sanguinetti por decir que a Bordaberry “lo mató el apellido”: “El apellido no mata a nadie. La envidia mata a muchos. No estoy de acuerdo con la decisión de Pedro, pero la respeto y no le voy a pedir que vuelva”.