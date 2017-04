Diputada suplente del Partido Nacional sostiene que los niños que hacen bullying son “psicópatas”

Lourdes Rapalin es diputada suplente del Partido Nacional (PN), y la principal promotora y vocera de un proyecto de ley presentado por legisladores de toda su bancada en la Cámara de Diputados. El 5 de abril informó a la Comisión de Educación y Cultura algunas cifras que resultaron sorprendentes incluso para los legisladores del cuerpo.

Rapalin, que es licenciada en Relaciones Internacionales y Laborales y dueña de Bethel Spa, aseguró que comúnmente se usa “mal” el término bullying, ya que “sólo se debe usar [para hacer referencia a las situaciones de acoso] en los centros educativos”. “Para denominar a estas situaciones en el ámbito laboral se utiliza el término mobbing, y si el hostigamiento se diera diariamente, estamos hablando pura y exclusivamente de violencia”, aseguró.

Las cifras son “alarmantes”, sostuvo la diputada suplente. Y especificó que “en Uruguay no hay una medición”, pero reclamó que es “algo que deberíamos tener”. No obstante, aseguró que en 2013 la Universidad de Montevideo “hizo consultas” y “concluyó que 70% de las agresiones se dan en el aula, bajo la mirada del docente”.

El bullying, dijo, “es el acoso repetitivo que se hace a un niño o a un adolescente. Siempre hay tres partes: la víctima, el victimario y los cómplices. ¿Qué tenemos que tratar de erradicar? Al cómplice. Si no hay cómplice, no hay bullying, porque no es gracioso burlarse o acosar a otro joven si no hay quien lo festeje”.

A continuación, Rapalin aportó una serie de datos: de cada diez jóvenes, siete son víctimas de acoso, informó. Según dijo, “este problema no es de género”, aunque “la violencia más grave que se da entre las mujeres es el famoso ‘vacío’”: “El ser humano está creado para vivir en sociedad. Si lo aislamos, podría suicidarse”. Al respecto, dijo que se conoce que “en pueblos del interior hay muchos suicidios”.

A nivel mundial, en cambio, sí pudo arrojar algunos números: “Si no empezamos a erradicar la violencia, para el año 2025 habrá 1.500.000 suicidios al año, de los cuales 800.000 serán por bullying”. Rapalin también sostuvo que “está comprobado que 60% de los jóvenes que acosan a otros jóvenes vuelve a delinquir antes de los 24 años”. Para la diputada, “hay familias que se pueden esforzar mucho en tener los mejores hijos, pero no saben que tienen un verdadero depredador en la casa. Se trata de jóvenes que juegan en cuarta y pretenden jugar en primera. No hay un motivo; tampoco hay un perfil de la víctima”. Sobre estas últimas, sostuvo que de cada diez, sólo dos lo cuentan. “Es decir que hay ocho niños o jóvenes que están sufriendo en silencio, que no están diciendo nada, y no sabemos qué puede pasar. Pueden estar medicados”, aseveró.

Rapalin sostuvo, incluso, que los jóvenes que hacen bullying tienen un perfil particular. “Aunque suene duro, es así: son psicópatas. A veces pensamos que los jóvenes no pueden ser catalogados así, pero es así porque no tienen cura, no están enfermos y no existe una medicación por la cual dejen de hostigar o sufrir esa envidia que tienen hacia el par. Sí podemos frenarlos mediante la elaboración de protocolos de prevención. Debemos atacar en el momento justo”.

Esta última intervención le valió algunos comentarios de los diputados presentes en la comisión. La presidenta del cuerpo, la diputada colorada Susana Montaner, respondió: “No comparto que sean todos psicópatas. Creo que son niños o adolescentes que deberían recibir un tratamiento, y me refiero no sólo a la víctima sino al victimario”. Por su parte, el diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini observó que la diputada dijo que 60% de los jóvenes cometen algún tipo de bullying verbal, y que, por otro lado, el bullying “lo ejerce un psicópata”. “No creo que 60% de los jóvenes sean psicópatas”, concluyó, tomando como base esas afirmaciones. Ante esto, Rapalin respondió: “No lo digo yo, lo dicen los especialistas”.