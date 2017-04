Diputado del FA de Tacuarembó pidió reunión a Basso por IMAE en ese departamento

El presidente de la Federación Médica del Interior (Femi), José Pedro Ibargoyen, cuestionó al presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, por criticar que se autorice la instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en Salto. “Patética posición de presidente gremial sobre IMAE. Molesto todo el país festeja. Cada día más lejos de la realidad y de sus colegas”, escribió en Twitter Ibargoyen, quien luego tuiteó una frase de Antonio Machado, “Es propio de aquellos con mentes estrechas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”, diciendo que era en homenaje a “las más de 30 mil firmas y + de 120 organizaciones que hoy se sienten agredidos y discriminados”.

Esta tarde el ministro de Salud, Jorge Basso, confirmaría la autorización al IMAE cardiológico, luego de una reunión con representantes del Fondo Nacional de Recursos, autoridades de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) y del Centro Médico Quirúrgico de Salto (CMQ). Trostchansky criticó que se avance en la instalación del IMAE en Salto, ya que está autorizada la instalación de un IMAE cardiológico público en el Hospital de Tacuarembó desde 2012, y lamentó que “las presiones corporativas empresariales se sobrepongan al bien público”. Ayer profundizó su opinión sobre el tema: “Público + Privado o solo Privado ahí está el problema. Fortalecer lo público y que asuma desafío asistencial de calidad”, escribió en Twitter. Defendió la instalación de un IMAE en Tacuarembó “sin oposición a nadie, a favor de la población del norte y más vulnerable sanitariamente a nivel país”.

En tanto, el diputado del Frente Amplio de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez, dijo que en 2012, por decreto presidencial, se autorizó la instalación del IMAE en Tacuarembó, aunque luego el tema quedó en “stand by”. “En la interpelación [en febrebro de este año, por la autorización del IMAE en Salto], Basso dijo que se iba por el camino de los centros de referencia, no los IMAE”, explicó en diálogo con la diaria, y se mostró sorprendido porque ahora se enteró “por los medios de comunicación”, que se estaría aprobando el IMAE en Salto. El viernes, luego de difundida la noticia, el legislador le pidió una entrevista al ministro. Opinó que si el cambio de opinión “viene por el lado de habilitar IMAE, se cae de maduro que hay que habilitarlo también en el Hospital de Tacuarembó, que tiene un desarrollo en infraestructura, en trayectoria, y que es público; si hay que perder, perdamos algo en lo público y no lo privado”. Usa la palabra “perder” porque, según los estudios que presentó el Ministerio de Salud, con “la cantidad de pacientes que podría abarcar ese IMAE, es decir, la población de Artigas, Salto y Paysandú, probablemente no se cubran los costos que tiene mantener una infraestructura de ese tipo, entonces daría déficit”. En ese sentido, se preguntó: “¿Los privados renuncian a ese afán de lucro o el déficit lo cubre el Fondo Nacional de Recursos? Es un tema importante a dilucidar”.