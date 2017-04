Director de Desarrollo Local de Canelones presentó informe ante la Junta de Canelones sobre el Municipio de Migues

El director general de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Juan Tons, se presentó el martes ante la Comisión de Descentralización, Participación y Formación Ciudadana de la Junta Departamental de Canelones y elevó un informe sobre el funcionamiento del Concejo Municipal de Migues. El jerarca estuvo participando por casi dos meses en las sesiones de este cuerpo, luego de que sus propios integrantes pidieran la intervención de la comuna. Según dijo Tons a la diaria, en el documento se deja en claro que el balance que la alcaldesa María del Carmen Suárez (Partido Nacional) presentó en una audiencia pública a fin de año debió haber sido aprobado por el Concejo, pero no hay “ninguna resolución” que diga que fue votado. También dijo que la alcaldesa no puede cambiar los días de las sesiones, que deben ser votadas por el Concejo, ni tampoco puede adoptar como medida no asistir a estas, dado que su responsabilidad es presidirlas.

La decisión de la Intendencia de Canelones de intervenir el Municipio de Migues en marzo no tiene antecedentes, aseguró Tons a la diaria a principios de este mes. La intervención se hizo necesaria por el pésimo relacionamiento de la alcaldesa con el resto de los concejales, quienes además la denunciaron por ejecutar gastos no aprobados por el Concejo. La situación llegó a tal punto que la sesión del 20 de abril debió ser suspendida, luego de que la alcaldesa intercambiara agresiones verbales con algunos de los integrantes del colegiado.

El martes también asistió Suárez a la comisión de la Junta Departamental de Montevideo, y les aseguró a los ediles que los concejales habían aprobado algunos de los gastos que luego denunciaron en el último estimativo de costos presentado por ella, como la compra de un mueble para la oficina del municipio. Además, ofreció a los ediles las actas de las sesiones del Concejo desde que asumió en julio de 2015. “Los documentos dicen algo distinto a lo que quieren denunciar, y todo está aprobado y figura en la documentación del municipio”, aseguró.