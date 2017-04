El diputado Luis Puig denunciará hoy a Mermot por apología del delito

Hoy a las 14.30, el diputado del Frente Amplio Luis Puig y Sandro Soba (hijo del desaparecido Adalberto Soba) presentarán en el Juzgado Penal de 9º Turno una denuncia penal contra el ex comandante en jefe del Ejército, teniente general retirado Raúl Mermot, por hacer apología del delito de tortura y amenazar a la Justicia. Los denunciantes sostienen que las declaraciones que Mermot hizo el viernes 14 de abril, durante el llamado “Día de los caídos en defensa de las instituciones”, suponen este tipo de delito y por tanto la Justicia debe tomar cartas en el asunto.

“Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico”, dijo ese día el militar retirado. Mermot además recordó que en los últimos días procesaron con prisión a Rodolfo Álvarez, hijo de Artigas Álvarez, “a quien los tupamaros mataron cobardemente en la puerta de su casa frente a su pequeña hija en el 72”. “Estamos recordando todas esas cosas y tratando de que alguien lo escuche, porque es muy sintomático que se procese con prisión a un hombre que le cupo sólo la actuación de juez sumariante durante un interrogatorio, que no lo hizo él”, sostuvo. Luego agregó que la jueza lo procesó “infamemente”, y dijo que “tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así [...] Un hombre que hace un acta para hacer constar lo que dice un detenido no puede ser cómplice, coautor ni nada”.

En otro orden, la Justicia logró identificar que la computadora que se utilizó para enviar el correo electrónico a nombre del “Comando Barneix”, con amenazas a personalidades políticas, judiciales y de los derechos humanos, se encontraba en el exterior, informó Sala de Redacción. Según dijo la fiscal Mónica Ferrero a este sitio, el descubrimiento no fue una tarea sencilla, porque se utilizaron las plataformas TOR y Guerrilla Mail, que hacen que sea muy complicado rastrear el IP de la computadora.