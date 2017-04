El presidente del SMU criticó la posible instalación de un IMAE en Salto

La noticia -no oficializada aúnde que el ministro de Salud, Jorge Basso, le anunció a la bancada del Frente Amplio que se autorizaría la instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) privado -específicamente, un centro cardiológicoen Salto generó la reacción del presidente del Sindicato Médico de Uruguay, Julio Trostchansky, quien expresó su descontento vía Twitter: “Una empresa festeja un nuevo IMAE privado. Fuerzas vivas de Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera, Treinta y Tres, etcétera, lamentan no tener esa suerte”.

En una catarata de mensajes de 140 caracteres, Trostchansky dijo, entre otras cosas, que puede haber un IMAE en Salto, “pero es raro que estando autorizado uno público en Tacuarembó, no se avance y fortalezca a esa región”. Agregó que “es difícil creer que se haya despertado un interés sanitario, y que se habilite sólo en una región, dejando desamparado al norte más pobre”. También dijo que la población de Salto merece atención de calidad y no que “las presiones corporativas empresariales se sobrepongan al bien público”. “No se trata de un problema gremial, sino de salud, equidad y cuidado de los dineros públicos con seriedad y no por presiones”, argumentó.

Carlos Ardaix, integrante de la Comisión Pro IMAE, dijo al diario Cambio de Salto que los deja contentos la noticia de la posible instalación del instituto, pero que “tiene que ser oficializado”. Mañana Basso se reunirá con autoridades del Sanatorio Americano, instancia en la que Ardaix supone que se realizará un anuncio oficial. “Se necesita oficialmente la firma con la resolución y la fecha de inicio de funcionamiento del IMAE de Salto. Entonces, lo tomamos con cautela, porque en 2009 o 2010 vino un ministro a Salto y dijo que íbamos a tener el IMAE; hasta el día de hoy no lo tenemos”, señaló a Cambio.

Por su parte, ayer Trostchansky seguía lanzando mensajes por Twitter: “Algunos creen que opinar de algo con seriedad es lo mismo que un asado en un quincho contando un chiste o tomando alcohol. Si toma, no maneje. ¿Manejás alcoholizado? ¿Defendés corporaciones? ¿Sos dirigente pero hace tiempo que no trabajás? ¿Sos periodista pero no informás? Reunite en un quincho”.

Pocos minutos antes de cerrar esta edición, escribió que “algún obtuso” pretende poner el eje de la discusión en una dicotomía Montevideo/interior, mientras que esta pasa por la oposición público/privado. “El norte más pobre y Tacuarembó existe”, sostuvo. Al final, expresó que “el camino de lo políticamente correcto es el terreno de la mediocridad. Fakes, abstenerse”.