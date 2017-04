Encuentro de trabajadores de la energía

El viernes se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Trabajadores de la Energía, que reunirá a sindicalistas del sector de la energía de diez países de la región. Desde la tarde de hoy hasta el jueves, en el local del sindicato de UTE (AUTE) habrá jornadas de debate previas, en las que participarán panelistas nacionales e internacionales, sobre temas como energía y medioambiente, propiedad privada y servicios públicos. El viernes, luego de la apertura del encuentro y las presentaciones de las delegaciones de los países, AUTE planteará su visión sobre las tarifas públicas y la política energética.

En un comunicado difundido ayer por el sindicato de trabajadores de UTE, se señala que el contexto actual es “particularmente complejo”, ya que “los grandes capitales están dando particular batalla por apropiarse de los recursos e infraestructura energética en el continente, y nuestro país no es la excepción”. “El cambio en la matriz energética que se impulsó durante los últimos años se hizo a través de un fuerte proceso de privatización, ya que la enorme mayoría de las energías renovables no convencionales (eólica, solar, etc.) están en manos privadas, gozando de abusivos contratos. Esta privatización encarece los costos, torna la gestión más ineficiente y significa una pérdida de soberanía energética”, denuncia el sindicato. Agrega que la discusión de la tarifa eléctrica “se torna impostergable”. Sostiene que la estructura tarifaria actual es “totalmente injusta”, ya que las familias pagan la energía “al doble del precio que pagan los grandes consumidores”.