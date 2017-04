Estudio Algorta de Uruguay vinculado con presuntos hechos de corrupción del Partido Popular de España

Soluciones Andinas de Agua SRL no es sólo una heredera más de las decenas de empresas que creó el estudio Algorta & Asociados, con sede en la Ciudad Vieja, en los últimos años. Esta sociedad está en el centro de una denuncia de corrupción presentada el 6 de marzo contra directivos de la empresa estatal de distribución de agua potable de Madrid, Canal de Isabel II, según informó en diciembre El Confidencial de España. El portal uruguayo Sudestada publicó la semana pasada los documentos completos vinculados a la denuncia.

“Hemos asesorado en estructuras societarias; ese siempre ha sido nuestro trabajo”, declaró el abogado Óscar Algorta, propietario del estudio, a la diaria el 10 de marzo. Algorta está acusado en la investigación del caso de corrupción conocido como Lava Jato en Brasil, a cargo del juez Sérgio Moro, de ser el “cerebro” de una operación de lavado de activos que involucra al ex director internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, acusación que él niega. También figura como socio del empresario Vinícius Claret Vieira Barreto en una offshore panameña, Sabra Holdings. Vieira Barreto está detenido en Uruguay junto al también empresario Cláudio Fernando Barbosa, y afronta un juicio de extradición a Brasil en el juzgado del crimen organizado. El fiscal de la causa, Carlos Negro, informó a la diaria que el 2 de mayo comenzarán las audiencias del juicio de extradición y que en el escrito que remitió la Justicia brasileña no se menciona a Algorta.

En el caso español, se denuncia concretamente la existencia de maniobras que determinaron la pérdida de aproximadamente 30 millones de euros de la empresa estatal de distribución de agua potable en Madrid, Canal de Isabel II, a raíz de inversiones realizadas en Brasil. Esta empresa está acusada de financiar de forma ilegal al Partido Popular (PP) de España. Canal de Isabel II compró una empresa de software brasileña, Emissão Engenharia e Construcão, por intermedio de una sociedad uruguaya, Soluciones Andinas de Agua SRL, por 21,4 millones de euros. Dos años después, la empresa comprada registraba pérdidas de más de cinco millones de euros. En marzo, los partidos opositores en Madrid, Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), presentaron una denuncia por este tema en la Fiscalía Anticorrupción.

Según informó Suramérica Press en marzo y documentó Sudestada, Turman Investments SRL, constituida en 2008 en Uruguay y cuyo directorio integraban María Esther Campa Solares -secretaria del estudio jurídico Algorta & Asociados- como presidenta y José Miguel Algorta Garicoïts -socio del estudio e hijo de Óscar Algorta-, cambió su nombre en 2013 a Soluciones Andinas de Agua SRL.

Sudestada informó que Turman Investments SRL tuvo cambios en su directorio entre 2009 y 2012. En marzo de 2009, Campa Solares cedió su participación en la empresa a Yavango Investment Inc., con domicilio en el estudio Algorta, y Algorta Garicoïts cedió su parte a Fundación Privada Himalaya, una sociedad con sede en Curação. En mayo de ese año, Fundación Privada Himalaya cedió su parte al venezolano Daniel José Herrera, que asumió la administración de la empresa. En abril de 2012, el venezolano cedió su participación y la administración a Tana Investment Company SA, que, según Suramérica Press, figura en varias denuncias de evasión de impuestos y actos de corrupción en España y México.

Pero hay más conexiones. Según informó El Confidencial el 9 de abril, Campa Solares y Algorta Garicoïts vendieron también otra empresa a Yavango Investment Inc., denominada American Drilling. Yavango adquirió esta empresa junto con la sociedad Laforta, con sede en una zona franca de la Región Autónoma de Madeira, un archipiélago atlántico perteneciente a Portugal. El gerente de Laforta, Edmundo Sobrino, fue director de Inassa, una empresa colombiana de agua adquirida por Canal de Isabel II. Inassa fue a su vez adquirente de Soluciones Andinas de Agua SRL, junto a la filial latinoamericana de Canal de Isabel II, Canal Extensia SA (ver mapa de vínculos).

Tras la presentación de la denuncia, el diputado de Podemos José Manuel López consideró que el caso es sólo “la punta del iceberg de un entramado que está marcando la pauta de lo que es el Canal en América Latina, un montón de sociedades que no tienen actividad, que no saben lo que hacen y que para lo único que sirven es para borrar el rastro de lo que el Canal ha hecho en América Latina”, según informó El Mundo de España. Para Mercedes Gallizo, diputada del PSOE, en esta operación hay “signos inquietantes de una presunta trama de corrupción”. Por este caso fue detenido la semana pasada el ex presidente del gobierno de Madrid y presidente de la empresa Canal de Isabel II hasta 2014, Ignacio González.