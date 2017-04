FANCAP hará paro nacional de 24 horas el lunes y se concentrará en el Consejo de Ministros abierto en La Teja

La Asamblea Representativa de la Federación ANCAP (FANCAP), que se reunió el miércoles, resolvió “rechazar” el proyecto de Servicio Médico presentado por la empresa estatal y hacer un paro nacional de 24 horas el lunes, “con movilización nacional al Consejo de Ministros”, que se reunirá ese día en el club Progreso, en el barrio de La Teja, para entregarle una carta al presidente Tabaré Vázquez. Según un comunicado dado a conocer ayer, FANCAP también resolvió el corte de horas extras “sin cambio de horario, ni realización de viáticos” desde el 2 hasta el 7 de mayo inclusive, “habilitando las guardias gremiales para las áreas de producción de pórtland y el cambio de horario en el Servicio Médico”. Además, el gremio hará otro paro nacional de 24 horas el jueves 4 de mayo, “con instalación de carpas por parte de todos los Sectores a nivel nacional, para volantear y hacer propaganda”, y una asamblea general de usuarios y una movilización “a mediados de mayo”. El sindicato detalla los ejes en los que ha venido trabajando y reconoce que el directorio del ente estatal ha atendido algunas demandas. Sin embargo, plantea que se sigue “sin avanzar en muchos temas”, como por ejemplo “la regularización de contratos precarios en los barcos”, así como en “los dos temas centrales” para FANCAP: el Servicio Médico y la industria cementera, en los que “la Administración pretende llevar adelante una reestructura a espaldas de los trabajadores”, sostienen. “No podemos perder de vista lo central de la problemática del pórtland, donde debemos tener claro que si no se realizan todas las inversiones [necesarias] y no se reforma la comercialización, retomando ANCAP dicha área, no podremos tener una industria realmente competitiva que aporte a las necesidades de un país productivo”, dice el comunicado. En cuanto al Servicio Médico, FANCAP denuncia que “el objetivo en particular de ANCAP y del Poder Ejecutivo es de liquidación del Servicio tal cual hoy lo conocemos”. “Ahora nos proponen la privatización del Servicio a través de la construcción de una Asociación Civil que conjuntamente con la Asociación Española tengan la gestión del Servicio Médico, pasando completamente al Sector Privado, con pérdida de puestos de trabajo”, explica el sindicato. FANCAP considera que “ha intentado en todos los niveles lograr avanzar en los temas centrales que se definieron, pero se ha encontrado con una Administración que ningunea la negociación colectiva”.