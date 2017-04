Fenapes denunció irregularidades en los cobros y llamó a un paro nacional si no se solucionan hoy

El domingo salió a la luz un comunicado del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en el que se declaraba, entre otros puntos, que se generó un “nuevo hecho irregular” que afecta a los trabajadores “que no están recibiendo en tiempo y forma los haberes correspondientes al mes de marzo en distintos puntos del país”. Además, resaltaba que el sindicato “ya había advertido en febrero” a las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES), y que esa dificultad se iba a evidenciar “en función de los cambios que se estaban operando en los programas informáticos del organismo”.

La presidenta de Fenapes, Virginia García Montecoral, dijo a la diaria que el sábado recibieron “miles de denuncias” a lo largo y ancho del país que mostraban que las irregularidades en el pago habían sido “tremendas”, como quitas de salario de entre 10.000 y 15.000 pesos, y que incluso hubo personas que directamente no cobraron. García denuncia que las irregularidades en el cobro vienen desde hace décadas, y explica que, por ejemplo, es normal que los profesores pasen de grado en el mes de marzo y la actualización se pague recién entre agosto y setiembre: “Es una irregularidad tremenda, porque lo pagan todo junto y te descuentan un monto en concepto de IRPF [Impuesto a la Renta de las Personas Físicas] que supera el que deberías pagar si te lo abonaran mes a mes. Eso es dinero que se pierde”.

“Está lleno de irregularidades. Yo tengo 36 años en el organismo; han pasado los gobiernos, los hombres, y no se arregla el tema de secundaria. Si bien hace tres o cuatro décadas las cosas se hacían en unas planillas grandes de papel y a lapicera, y se pasaban en máquinas de escribir, hoy, con los medios y la tecnología que hay, no se justifica que siga ocurriendo exactamente lo mismo”, concluyó García.

Al final del comunicado, Fenapes exige al CES que resuelva hoy el problema del cobro, y advierte que, de lo contrario, realizará un paro nacional de 24 horas con movilización el miércoles 5 de abril.

Celsa Puente, directora general del CES, expresó a la diaria que le parece importante señalar que el comunicado de Fenapes es prematuro, porque todavía no corrió ni un día hábil de abril, y que marzo es un mes “muy especial”, por los ajustes de cantidad de horas. Además, dijo que todavía ni siquiera saben de quién es el error que produjo las irregularidades en los cobros ni su volumen.

El CES emitió un breve texto en su página web, en el que expresó “su preocupación” y comunicó que están analizando “caso a caso, a los efectos de proceder al pago que corresponda a la mayor brevedad”. También habilitó una dirección de correo electrónico (dga@ces. edu.uy) para recibir reclamos. En el asunto, el damnificado deberá incluir cédula de identidad, nombre y departamento en el que dicta clases. Además, según Puente, hoy habrá una mesa de ayuda presencial en secundaria para facilitar que Hacienda pueda trabajar con mayor rapidez; así, “en el correr de la semana se va a solucionar”.

Por su parte, García dijo que Fenapes resolvió el llamado a paro nacional si no se solucionan las irregularidades hoy -luego de la reunión bipartita con los altos mandos del CES, que tendrá lugar a las 17.30-, porque “no puede ser, y tiene que haber soluciones”: “Si existe algún problema contable o en la programación, y no lo pueden arreglar inmediatamente, que se dé una orden al Banco República para que nos pague, y que emitan cheques. Hay sistemas alternativos. No estamos en el medio de una isla”. Además, subrayó que la irregularidad en el cobro es grave en cualquier circunstancia, pero los sueldos de secundaria son “lo suficientemente magros para que ese tipo de cosas signifiquen, lisa y llanamente, pasar hambre. O no pagar la luz, el alquiler, o una de las tantas obligaciones que tienen los ciudadanos de este país”.

El último punto que resolvió Fenapes fue “reclamar al CES que inicie una auditoría sobre el funcionamiento de la división Hacienda del CES, separando del cargo a sus principales jerarcas”. García señaló que la contadora general es la responsable de lo que pasa, “como en cualquier lado”, y que puede entender que todavía no sepan cuál es el volumen del error -es decir, cuántas son las personas afectadas-, pero que deben poner a todo el mundo de Hacienda a trabajar, porque “es una emergencia”. “Todos los trabajadores sabemos que esto es algo que ocurre año a año; pero en este caso, el volumen fue muy grande. Tenemos reclamos de directores y hasta de profesores que tienen diez horas”.

Celsa Puente dijo que el sábado de noche se comunicó personalmente con la presidenta de Fenapes para decirle que esperaba a los representantes del sindicato el lunes a última hora, porque tiene que recoger información y detectar en qué consiste el problema. “Me dijo que sí, que iban a venir, y no me dijo nada más. Hoy me encontré con la declaración”, afirmó. Puente expresó que le “impresiona” que condenen a la Hacienda del CES, algo que considera prematuro, y concluyó: “Lo que planteo, lo hago desde el lugar del que quiere trabajar en acuerdo con los otros, no desde el lugar del que quiere destruir a los otros. Me parece que es el lugar que están eligiendo ellos”.