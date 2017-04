Frenteamplistas quieren legislar para que las bancas sean de los partidos

La comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral de la Cámara de Senadores recibió ayer a las autoridades de la Corte Electoral. El Frente Amplio (FA) quiere legislar para que las bancas sean de los partidos políticos, un punto en el que insistió en las reuniones el senador José Mujica. La oposición todavía no fijó posición sobre el tema, si bien el senador nacionalista Luis Alberto Heber expresó en comisión que es proclive a establecer mecanismos de defensa para los partidos frente a estos casos. Una disposición de este tipo impediría situaciones como la generada por el diputado Gonzalo Mujica, electo por el FA y autoproclamado independiente, o por Jorge Saravia, también electo por el FA y que luego pasó al Partido Nacional (PN). Tampoco se permitirían casos como los de los legisladores Guillermo Faccello, Daniel Bianchi y Daniel Peña, electos por el Partido Colorado los dos primeros y por el PN el último, hoy autoproclamados integrantes del “Partido de la Gente” liderado por el empresario Edgardo Novick. El Partido de la Gente ni siquiera estaba registrado en la Corte Electoral como lema nacional en las últimas elecciones, y por este motivo, la senadora del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky realizó un pedido de informes a la Corte Electoral.

Ayer las autoridades de ese organismo realizaron algunas precisiones en comisión. Aclararon en primera instancia que no se consideran competentes para resolver este asunto e interpretar a quién corresponde la banca. “Aclararon que lo que pasa con las bancas después de que se tomó posesión no es un tema de la Corte Electoral sino de los partidos políticos”, relató el senador frenteamplista Marcos Otheguy. Las autoridades también informaron que no hay antecedentes sobre pronunciamientos de la Corte respecto de este tema.

Sobre las vías que tienen los legisladores para establecer que las bancas deben ser de los partidos, los ministros de la Corte aclararon que no hay una posición del organismo. Algunos consideraron que podría hacerse mediante una ley interpretativa de la Constitución, aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea General, mientras que otros opinaron que sólo podría concretarse mediante una reforma constitucional.

Según publicó el martes El País, un informe de Jurídica del Parlamento recomienda no hacer lugar al pedido del Partido de la Gente para conformar una bancada propia, tema que también abordó la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Diputados. El argumento de Jurídica también se basa en que para que pueda existir una bancada, el lema debe haber participado como tal en las elecciones nacionales anteriores.

Topes y porcentajes

Por otra parte, la comisión llegó a un acuerdo para establecer montos máximos de donaciones por persona o empresa anualmente y en campañas electorales. El financiamiento permanente en términos anuales no podrá ser mayor a aproximadamente 12.000 dólares por persona o empresa, y no podrá superar los 35.000 dólares en las campañas electorales. Además, las donaciones deberán efectuarse exclusivamente por vía bancaria, y los partidos deberán contratar auditorías externas que analicen las donaciones, las que luego serán estudiadas por el Tribunal de Cuentas, hasta finalmente llegar a la Corte Electoral.

En cambio, la comisión todavía no llegó a un acuerdo sobre la posibilidad de prohibir las donaciones de empresas a partidos políticos. El FA y el Partido Independiente (PI) apoyan esta disposición, pero el PN expresó sus reticencias.

Finalmente, otro punto que discute la comisión es el porcentaje de publicidad electoral gratuita en televisión que tendrán los partidos políticos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) establece en su artículo 143 que 20% de la publicidad electoral gratuita en televisión se distribuirá en partes iguales entre los partidos, y el restante 80% se repartirá en función de los votos de los partidos en la elección inmediatamente anterior. Sin embargo, este artículo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el año pasado, a raíz de un recurso que presentó el PI.

Más allá de que el Poder Ejecutivo tiene prácticamente pronta la reglamentación de la ley de SCA y allí atenderá los pronunciamientos de la SCJ, según manifestó la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, al semanario Búsqueda la semana pasada, en comisión algunos partidos manejan la posibilidad de que se distribuya 50% en partes iguales, y el restante 50% en forma diferencial según los votos. El FA considera que un tercio debería distribuirse en partes iguales, y el resto en forma proporcional. Según explicó a la diaria el senador del PI, Pablo Mieres, el tema todavía no está cerrado, pero los partidos se inclinan por alguna de estas fórmulas, contemplando también, de alguna manera, a los partidos nuevos que no participaron en la elección anterior.

Al mismo tiempo, los legisladores del FA en la comisión consideran que debería prohibirse la publicidad electoral en las elecciones internas y fuera de campaña, con excepción de la convocatoria a actividades partidarias, según informó Otheguy. Esto impediría, por ejemplo, la instalación de carteles en vía pública con el rostro de Edgardo Novick y el lema del Partido de la Gente, como los que se vieron en los últimos meses en algunas avenidas de Montevideo.