La FEUU declaró personas no gratas a Luis Almagro y Diego Cánepa

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) resolvió declarar “personas no gratas” para esa organización al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller de Uruguay Luis Almagro, y a “su asesor directo”, el ex prosecretario de Presidencia Diego Cánepa. La declaración, elaborada el miércoles, expresa su “total repudio a la actitud injerencista y desestabilizadora de la OEA y su secretario general, el más notorio cipayo de los últimos tiempos” y sostiene que Almagro “busca restituir” al organismo “como el ministerio de colonias, siendo fiel a la concepción que le dio origen”.

La FEUU también rechaza “la actitud tomada por varios Estados de la región, entre ellos el uruguayo, que junto a países con gobiernos golpistas, como el brasileño y el paraguayo, y países que baten récords en asesinatos y represión hacia dirigentes políticos y sociales, como Argentina, Colombia y México, buscan con declaraciones netamente injerencistas, inmiscuirse en los asuntos internos” de Venezuela, atacando su soberanía.

Finalmente, la declaración respalda “la autodeterminación del pueblo venezolano y su derecho a resolver sus diferencias, por los canales y espacios institucionales legítimos”.