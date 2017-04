Legislador colorado fue agredido en un restaurante en Paysandú

El diputado del Partido Colorado por el departamento de Paysandú, Walter Verri, denunció haber sido agredido por el propietario y los empleados de un restaurante ayer de madrugada. En declaraciones a El Telégrafo, el legislador dijo que lamentó que el hecho haya ocurrido de esa manera, “sobre todo por la investidura que tengo”. Verri aseguró que todo empezó por unas quejas que le hicieron a la moza porque la comida estaba “fría y cruda”: “Pagamos y nos fuimos sin problema con un amigo a buscar los autos, porque entre las personas que estábamos, estaba mi suegra, con 74 años. Al volver, me llama mi señora [y me dice] que los habían echado del lugar, por lo que al llegar fui a ver qué pasaba”.

Al parecer, además de palabras, hubo intercambio de golpes. Verri contó que el dueño del establecimiento lo empujó y lo tiró al suelo, y que a su hijo “le patearon la cabeza” entre dos personas. Denunció el altercado a la Policía, y horas después escribió en su cuenta de Facebook que no quería agregar más nada, sólo decir que “fue un muy mal momento”, sobre todo para su familia y sus amigos, y que no lo buscaron. “Era una cena en familia y amigos de un sábado a la noche, y terminamos patoteados y amenazados hasta de pegarnos un tiro. Todo muy lamentable. Y mucho más lamentable por las consideraciones políticas que parecen haber motivado esta agresión. Me resisto a creer eso, pero las palabras allí gritadas parecen así indicarlo. Esperemos que el correr de la hora traiga la tranquilidad y reflexión necesaria. Y dejemos que la justicia actúe, es lo mejor que podemos hacer”.