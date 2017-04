Legisladores del FA y del Partido Nacional presentaron proyecto para derogar abuso de funciones

“Derógase el artículo 162 del Código Penal (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley)”, establece el único artículo del proyecto de ley presentado ayer al Parlamento con la firma de senadores del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional. La iniciativa será analizada por la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, y fue fruto de conversaciones entre senadores de ambos partidos, explicó a la diaria el legislador frenteamplista Rafael Michelini. “Estuvimos hablando de que si está mal, hay que derogarlo, e hicimos un texto”, señaló Michelini.

El artículo 162 del Código Penal pena con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, más multa e inhabilitación, a los funcionarios públicos que, “con abuso de su cargo”, cometieren u ordenaren “cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”. Por este delito fueron procesados en 2014 el ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco República Fernando Calloia, por el proceso de subasta de los aviones de Pluna. Lorenzo no apeló el procesamiento. Calloia sí lo hizo, y obtuvo un fallo favorable del Tribunal de Apelaciones, pero luego la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó el procesamiento por abuso de funciones. El proceso continúa y la encargada de dictar la sentencia definitiva es la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard.

En la misma época en que se discutía la situación de Lorenzo y Calloia, el Parlamento debatía derogar el artículo que tipifica el abuso de funciones. En aquella instancia se consideró que la decisión iba a estar contaminada por la situación personal de los dos jerarcas, por lo que se resolvió postergar el tema.

La senadora frenteamplista Daisy Tourné dijo a la diaria que “no hay ninguna razón especial” para proponer la derogación del abuso de funciones ahora. “No es porque haya un caso específico, pero justamente porque no existe nada, es la mejor oportunidad, porque después se entrevera si hay casos”, señaló la legisladora.

Sin embargo, el senador colorado Pedro Bordaberry estableció un vínculo con la causa de ANCAP, investigada en Crimen Organizado. En esta causa figura como indagado, entre otros, el vicepresidente Raúl Sendic. En su cuenta de Twitter, Bordaberry escribió: “Frente Amplio acaba de presentar este proyecto de ley; estamos en contra”. “Derogar este delito en estos momentos en que empiezan las declaraciones judiciales por ANCAP es, además de un error, un pésimo mensaje”, consideró a continuación.

Michelini afirmó que ahora que está en curso la causa de ANCAP, “con más razón” debería debatirse el tema, porque “toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario” y el abuso de funciones es “el único delito en el que los jueces no tienen que probar que hay delito”. “Sólo fallan por convicción. Van por esta figura penal para no tomarse el trabajo de ir por otra figura penal”, evaluó el senador frenteamplista.

Además de una cuestión de oportunidad, desde el Partido Colorado se objeta que se derogue el delito sin tipificar uno alternativo que pene a la administración cuando comete abusos. El diputado colorado Ope Pasquet dijo a la diaria que, si bien el delito de abuso de funciones no es “la mejor formulación”, “por lo menos es algo”. “Por lo menos protege al administrado contra las arbitrariedades de la administración. Eliminar eso y no dejar nada deja inerme al administrado frente a una administración contra la cual los medios de defensa jurídica son muy pocos”, advirtió.

Indicó que cuando la administración comete un abuso, por ejemplo sancionando injustamente a un funcionario, este último debe afrontar un largo proceso para recurrir el acto, y muchas veces, por más que se le dé la razón, no se termina resarciendo el daño causado, porque lo máximo que puede hacer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es revocar la decisión de la administración. “Frente a ese cuadro, el abuso de funciones es un mecanismo extremo de defensa que es la denuncia penal, pero por lo menos es algo, porque sino estamos regalados, el administrado está inerme frente a la administración”, cuestionó el diputado.

Desde el FA, Michelini afirmó que en su momento algunos legisladores colorados manifestaron estar de acuerdo con la derogación, e hizo notar que la exposición de motivos de la iniciativa es “casi idéntica” a la redactada por el ex senador y ex presidente Julio María Sanguinetti cuando presentó un proyecto para derogar este delito, en 2007. Por su parte, Tourné señaló que “toda la academia está de acuerdo” en que la actual formulación del delito de abuso de funciones es “un disparate”.

La derogación de este delito se estaba discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en el marco de la reforma del Código Penal, pero el debate sobre el nuevo código está paralizado desde 2014.