Movilización de la FFSP por un despido en colonia Santín Carlos Rossi

Funcionarios de las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi (ahora unificadas y renombradas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional, Ceremos) se movilizaron ayer en la ruta 11, frente a Etchepare. Enlentecieron el tránsito para reclamar por el despido de un trabajador del área de seguridad y por los descuentos para quienes están en preconflicto. Roberto Pérez, presidente del gremio de las colonias, explicó a la diaria que el trabajador fue despedido a raíz de un hecho ocurrido en 2016: un paciente del pabellón de seguridad fue trasladado a la enfermería de Santín y el guardia debía custodiarlo para que no se fugara, pero ingresó otro usuario con tuberculosis, así que fue a buscar los elementos de protección, y el paciente al que custodiaba se fugó. “Con todo ese predio [en el] que no había alambrado, [con] pasto alto, poca luz, el paciente aprovechó, se fugó y hasta el día de hoy no apareció más”, relató Pérez. El funcionario era contratado por el Patronato del Psicópata. El trámite demoró un año y, con el informe desfavorable del supervisor, el trabajador fue despedido, dijo Pérez. El gremio pide su reintegro; afirma que “si le cabe una sanción, no es la destitución”, y que en verdad no contaba con las condiciones adecuadas para trabajar, que lo ocurrido se debió a la falta de personal y al descuido del predio, algo de lo que es responsable la institución (y que fue mejorado, dijo el presidente del gremio).

Lo cierto es que tuvieron una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) con integrantes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de la dirección de Ceremos. Pero los trabajadores se desilusionaron cuando se dieron cuenta de que el motivo de la reunión no era el reintegro del funcionario, sino analizar la forma en que se les descontaría el sueldo a los otros funcionarios de seguridad, que están en preconflicto: cuidan la puerta pero no van a las casetas en las que deberían estar, que se encuentran “en pésimas condiciones”. Para suplir esa falta, ASSE contrató servicios 222 y a la Guardia Republicana, dijo Pérez.

Hoy volverán a reunirse en la Dinatra. A la movilización del lunes asistió Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), quien escribió en Twitter que los trabajadores se movilizaban “por despido y condiciones laborales”.