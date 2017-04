Movimiento en Semana de Turismo llegó a niveles récord

El hecho de que este año la Semana de Turismo cayera en abril preocupaba a los operadores turísticos de la costa este del país, porque los primeros fríos podían desalentar a los visitantes. Sin embargo, el buen clima, el tiempo libre, las ganas de recorrer y los fondos para hacerlo ayudaron a que todo fuera aun mejor de lo esperado.

Rocha explotó. Ana Caram, directora de Turismo de la Intendencia de Rocha, contó a la diaria que el Chuy tuvo una semana pareja y con niveles similares a los de los primeros días de enero; para el resto de la costa, la concurrencia se intensificó a partir del miércoles. Uno de esos días ingresaron a Cabo Polonio 1.600 personas, una cifra altísima, de las que se dan en un día de mediados de enero, señaló Caram. A nivel de hotelería, comentó que los turistas se volcaron a los lugares con más servicios, en detrimento de la oferta de casas de alquiler. Los restaurantes estuvieron colmados. A diferencia de lo que ocurre en días estivales, se promocionó el departamento desde otro lugar; la directora señaló que los parques de la Fortaleza de Santa Teresa y el Fuerte San Miguel tuvieron una excelente concurrencia, y que muchos turistas se fueron hasta el río Cebollatí para cruzar a Charqueada y acampar. La Laguna de Rocha, el Monte de Ombúes en Valizas y Barra Grande fueron otros de los destinos elegidos. Entre las actividades se destacaron las cabalgatas y la recorrida por las sierras. “La gente se movió disfrutando todo lo que había para hacer, disfrutando no de la playa, sino de los distintos atractivos”, apreció Caram. Agregó que hubo propuestas específicas, también, como el Festival de Jazz en La Pedrera -balneario que también tuvo muchísima gente, dijo-, el Festival de Guitarras Dulces en Aguas Dulces y el Encuentro de Combis en La Coronilla; además, los centros culturales ofrecieron muchas actividades que atrajeron a muchos jóvenes, así como a adultos mayores. La temporada estival ya había sido buena para Rocha, y esta Semana de Turismo fue “el broche de una temporada excelente”, señaló la directora. Destacó que, a diferencia de otros años, esta vez no predominaron los turistas de Montevideo, sino del resto del país. También resaltó la presencia de turistas extranjeros -en el entorno de 20%-, entre los que mencionó a argentinos, chilenos y extrarregionales. Valoró que el éxito de la semana se debe a la oferta de distintas propuestas, y agregó que “el uruguayo también ha podido salir a disfrutar su país”.

Desde el miércoles en adelante, los balnearios fernandinos La Barra, Punta del Este y Piriápolis alcanzaron un nivel comparable al de los días de enero, declaró a FM Gente Jesús Bentancur, intendente interino de Maldonado. Detalló que Punta del Este tuvo un nivel de ocupación de 85% y que los servicios gastronómicos también trabajaron bien. En diálogo con la diaria, Andrew E Beare, presidente de la Liga de Fomento Punta del Este, no se animó a arriesgar una cifra del nivel de ocupación hasta no tener el reporte exacto, pero afirmó que “hubo un movimiento muy bueno con relación a la fecha que estamos viviendo; esta Semana Santa vino bastante tardía”. Agregó que no hubo muchos uruguayos, porque como es habitual en esta semana, muchos prefieren salir del país; sí hubo argentinos, fundamentalmente de jueves a domingo, pocos brasileños y algunos paraguayos.

Para Salto esta fue “una semana con números récord”; así lo destacó el intendente Andrés Lima al hablar en la elección de la Reina del Arapey, en el complejo termal homónimo. Lima valoró la presencia de argentinos y brasileños, pero sobre todo destacó la gran presencia de uruguayos en el departamento.

En un comunicado emitido por la Intendencia de Salto, el secretario general, Fabián Bochia, destacó que en las Termas del Daymán se vendieron el viernes más de 4.600 entradas, y comentó que los visitantes manifestaron un alto grado de satisfacción con el estado de ese complejo termal. Valoró que la afluencia de turistas es fruto de la planificación de la intendencia y de la difusión del corredor termal. Noel Méndez, presidente de la Asociación de Gastronómicos, Hoteleros y Afines de Daymán, declaró al diario El Pueblo, de Salto, que la semana fue muy buena, principalmente a partir del jueves, y que ayudó que el feriado se extienda hasta hoy. Dijo que fue muy buena la ocupación hotelera así como la venta en los locales, aunque lamentó que no hubo muchos argentinos, que “son los más gastadores”, algo que no pasa con los uruguayos.

Colonia también explotó. Andrés Sobrero, director de Turismo de la Intendencia de Colonia, sostuvo, en diálogo con la diaria, que la hotelería se vio desbordada a partir del jueves, al punto de que, como Carmelo y Colonia del Sacramento estaban a tope, se derivó a turistas a los complejos hoteleros de Conchillas. También llegaron muchos turistas -uruguayos y de diferentes puntos de Colonia- que fueron a pasar el día.

“Fue una mejor Semana de Turismo que las de que otros años”, aseguró Sobrero. Agregó que hubo muchos argentinos, ya que repercutió favorablemente la diferencia cambiaria, y destacó también la presencia de brasileños. Señaló, también, la programación de actividades y espectáculos musicales, de los que disfrutaron turistas y colonienses.