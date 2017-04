ONFI hará tests psicológicos a los entrenadores de fútbol infantil

La Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) creará 30 centros de “formación y capacitación” para entrenadores en todo el país, según informó Subrayado en su página web, a raíz del asesinato del niño de diez años Felipe Romero, perpetrado por Fernando Sierra, que era director técnico de baby fútbol del Club Defensor de Maldonado, donde jugaba el niño, aunque en otra categoría. A su vez, el presidente de ONFI, Luis de Melo, dijo que se harán tests psicológicos a los técnicos y se brindará una guía de recomendación para padres, dirigentes y entrenadores. “Hay que tener una guía de acción. Hay que explicar a los padres que no se puede delegar la responsabilidad en un técnico, y no estoy hablando de este caso específico, sino en general. Los padres debemos estar detrás de los lugares donde están nuestros hijos”, dijo De Melo a Arriba gente, programa de Canal 10. Agregó que los directores técnicos no deben cumplir otros roles para los que no están llamados, y los dirigentes, que traen a los directores técnicos a trabajar, “deben saber a quiénes traen”.

La Mesa Ejecutiva de ONFI emitió un comunicado en el que expresa que por el trágico hecho los invadía la tristeza, indignación y desazón, como a todos los compatriotas, “en especial a los que en forma honesta, voluntaria y esmerada sostenemos y damos fuerza a esta Organización en todo el territorio nacional generándole posibilidades de jugar y practicar deportes a más de 60.000 niños y niñas en todo el país”.

Además, el texto señala: “Mucho nos cuesta encontrar las palabras justas para expresar no sólo lo que este colectivo siente, sino además adelantar algunas reflexiones que contribuyan en lo posible a extremar actitudes que nos guíen en los esfuerzos para que no se repitan nunca más hechos tan repudiables que hieran la vida y la salud de nuestros niños”.

Por otro lado, ayer de mañana, antes de ingresar al Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez fue consultado en rueda de prensa por el homicidio del niño. Dijo que es un hecho terrible y que él tiene “el mismo sentimiento que tienen todos los uruguayos y uruguayas”, y agregó que “hay que trabajar este tema con mucho cuidado; es tremendamente lamentable y absolutamente incomprensible”.

Según informó ayer Telemundo, la jueza penal Adriana Morosini, a cargo de la investigación del homicidio, planeaba citar a declarar hoy al director de la escuela Nº 2, a la que concurría el niño y de donde fue retirado por Sierra antes de que terminara el turno, y a la maestra de Felipe, que al enterarse de la muerte del alumno sufrió una crisis nerviosa por la que debió ser internada.