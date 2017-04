Para Mujica hay que “discutir” el modelo de captación de inversiones extranjeras

En una actividad organizada por el grupo Avanzada Frenteamplista, el senador José Mujica (Movimiento de Participación Popular) dijo que se llegó a un “agotamiento” del modelo de inversiones extranjeras y que, de cara al debate sobre el programa de gobierno del Frente Amplio para las próximas elecciones, se deberá “discutir” el modelo de captación de inversiones extranjeras, según publicó ayer El Observador. La actividad, que se llevó a cabo el jueves 6 en La Huella de Seregni, tuvo como centro pensar en el “cuarto gobierno frenteamplista”.

Mujica opinó que después de la crisis de 2002 “no teníamos capital nuestro para invertir y tuvimos que acudir al que viniera”, pero consideró que actualmente no existe la desesperación que existía en aquel entonces. “Luchamos para que vinieran e hicieran inversiones en el marco de esa coyuntura. Generaron laburo, salario, y mejoramos, sí, pero no son carmelitas descalzas, vinieron para ganar la de ellos”, dijo. Afirmó que en esta etapa “tenemos que decir inversiones extranjeras, sí, pero no cualquier inversión”. “Si vienen a poner boliches, ¿para qué queremos más boliches? Si vienen a poner una fábrica y a invertir en tecnología compleja y generar empleo, eso puede ser un buen negocio”, sostuvo. “A veces terminamos dándole mejores condiciones a uno que viene de afuera que a los de acá. Tenemos que cuidar mucho más a nuestra clase media”, añadió.

Además, dijo que en los últimos años “se agotaron los recursos” para expandir las políticas sociales. “No le pudimos dar a la educación todo lo que necesitaba, y nuestras políticas sociales quedaron detenidas porque la economía no nos respondía”, afirmó.