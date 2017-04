Partido de la Gente ya tiene su primer dirigente procesado por corrupción: “Ahora sí somos un partido político en serio”

EL FARO del Final del Mundo

Según Edgardo Novick, su agrupación “entró en la madurez” con el procesamiento de uno de sus ediles por la estafa al Fonasa y ahora “es parte del club de los grandes”.

Álvaro Puerto, el gerente comercial del la mutualista Círculo Católico que estaba requerido por la Justicia debido a su participación en la estafa al Fonasa con afiliaciones falsas, regresó ayer al país e inmediatamente fue conducido al Juzgado Penal, en donde se le imputaron los delitos de fraude y estafa. Según sus allegados, Puerto “no estaba arrepentido ni nada de eso, sino que simplemente se hartó de estar en hoteles y quiere pasar una temporadita en la cárcel de Campanero”.

Puerto era además edil del Partido de la Concertación (PdlC), por lo que se convirtió en el primer dirigente de esta agrupación política en ser procesado por corrupción. “Ahora sí somos un partido político en serio. Con la decisión de la jueza, el PdlC entró en la madurez y es parte del club de los grandes”, aseguró Edgardo Novick. Pero en otras tiendas partidarias no todo el mundo comparte la visión del ex candidato a la Intendencia de Montevideo. “Sí, es cierto, tienen votos y legisladores, aparecen en las encuestas y evidentemente, con esto de tener a alguien en cana avanzaron varios casilleros. Pero hasta donde sabemos, sus campañas electorales las financia Novick de su propio bolsillo. Mientras no tengan algún tipo de financiamiento turbio, no podemos considerarlo un partido político con todas las de la ley”, aseguró un dirigente de la oposición, quien de todas maneras dijo estar “confiado” en que el PdlC “va a salir a buscar empresarios que quieran darles dinero a cambio de favores, porque al ritmo que vienen gastando, no creo que lleguen a 2019”.