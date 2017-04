Pressur avanza hacia su reapertura

La imprenta cooperativa Pressur dio otro paso hacia su reapertura al pagar ayer, por medio del grupo inversor argentino Maggio, cerca de 60.000 dólares, informó Radio Uruguay. Alejandro Bernardi, presidente de la cooperativa Pressur, dijo a ese medio que los trabajadores de la cooperativa realizaron el depósito en la cuenta bancaria que habilitó la Justicia, lo que “soluciona el primer paso para poder seguir adelante en la negociación de los inversores con el Banco República para que esta posibilidad [de reapertura] se vaya concretando”.

No obstante, el abogado del concesionario de la zona franca, Daniel Bonsignore, informó que la deuda no fue saldada en su totalidad. Según dijo, la cooperativa aún no pagó los gastos del rematador y sus honorarios, y si bien el juez suspendió el remate, todavía no decretó la cancelación de la deuda. La reapertura de la planta, que tenía 100 funcionarios, traería alivio a la localidad coloniense de Nueva Helvecia.