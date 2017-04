Recluso internado en cárcel de Campanero niega que sea “prisión VIP”: “Está lleno de garcas; si tenés unos ahorros, marchaste”

EL FARO del Final del Mundo

En el centro penitenciario es frecuente que los presos aborden a sus compañeros de celda y los convenzan de hacer inversiones irregulares.

Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson y ex secretario general del Partido Colorado (PC) de Maldonado, regresó a Uruguay el viernes y el sábado fue procesado con prisión por librar cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica en reiteración real. Desde el PC calificaron el fallo como “un claro caso de persecución política”. “Es cierto: que un tipo como Sanabria se diga batllista es un claro caso de falsificación ideológica, pero no es un motivo para encarcelarlo. En todo caso, que encarcelen también a [el ministro de Economía y Finanzas, Danilo] Astori por querer hacerse pasar por izquierdista”, aseguró un dirigente colorado fernandino.

Sanabria fue recluido en la cárcel de Campanero, en el departamento de Lavalleja, una decisión que fue fuertemente cuestionada por muchos. Según un artículo publicado en el matutino El País, se trata de una “prisión VIP”, con losa radiante en las celdas, duchas con agua caliente y acceso a celulares, y a donde van casi exclusivamente personas que cometieron delitos financieros. Un recluso de esta prisión negó que la situación allí sea más privilegiada que en las otras cárceles del país. “Es cierto, a lo mejor no te violan ni te apuñalan, porque las personas que hay acá no son violentas. Pero, por otro lado, está lleno de garcas: si tenés unos ahorros, marchaste”. Según esta persona, cuando ingresó a la cárcel “tenía un buen pasar”. “Mi esposa trabaja y teníamos un dinero que fuimos juntando con mucho esfuerzo. Pero una noche me agarraron varios compañeros de celda y me convencieron de hacer una inversión que, al final, resultó ser un cuento grande como una casa. Me dejaron sin nada”, contó.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, aseguró que ese tipo de situaciones son “muy comunes” en ese lugar, y relató que varios internos “piden para ser trasladados al Comcar, porque allí quizá pierdan la virginidad, pero no sus ahorros”.