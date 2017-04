Secundaria corrigió pago de sueldos de 3.516 profesores

La alarma fue encendida el sábado 1º de abril por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), cuando advirtió de “miles” de errores en la liquidación de los sueldos de marzo y amenazó con hacer un paro nacional durante la jornada de hoy. El lunes hubo una reunión con las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES) y ayer otra, en la que se les informó a los delegados sindicales que entre el lunes y el martes se reliquidó el sueldo a 3.516 vínculos laborales afectados, de un total de 23.300 funcionarios que tiene el consejo. Se encontraron con distintas situaciones: docentes que no habían cobrado, docentes que cobraron menos que lo que les correspondía, otros que cobraron de más, descuentos de hasta 15.000 pesos por concepto de aporte sindical, entre otras. Además de esas reliquidaciones, según explicó la presidenta de Fenapes, Virginia García Montecoral, entre ayer y hoy se iban a terminar de hacer las correcciones, y en todos los casos se iba a pagar el sueldo correctamente antes de la Semana de Turismo.

Además, en la reunión de ayer el CES informó que había iniciado una investigación administrativa para determinar las responsabilidades por los errores en las liquidaciones. Fenapes exigía, además de la investigación, la separación del cargo de la directora de Hacienda del CES.

Con estos dos elementos, Fenapes resolvió levantar el paro que había anunciado para hoy y, a su vez, los docentes del liceo 1 de Solymar levantaron la ocupación del local, que había comenzado en la mañana. “Solamente en los liceos de Solymar, el 1 y 2, había 447 casos de personas que no habían cobrado o habían cobrado solamente una parte”. Ayer de tarde la mayoría de estos docentes afectados ya habían cobrado.

García Montecoral recordó que estos errores en la liquidación de los sueldos de marzo suceden “un año sí y otro también”. Para la dirigente hay “un cúmulo de situaciones distintas”; en algunos casos los errores fueron por fallas en las transferencias electrónicas, en otros no se sabe. Los dirigentes de Fenapes entienden que la resolución de la situación “ha sido una conquista sindical, sin duda. Hace 36 años que estoy en el CES y nunca se actuó con tanta celeridad en la corrección de los sueldos de marzo”.

En tanto, el CES emitió un comunicado de tarde en el que informaba que se habían resuelto “todas las situaciones que afectaron el cobro de algunos docentes. No sólo los 40 casos en los que los profesores no percibieron la totalidad de su sueldo, sino también las situaciones en las que existían pequeñas diferencias en la liquidación de las horas”. Recalca que la situación “se detectó y se resolvió en menos de 48 horas para la mayoría de los afectados”, y considera que es necesario cambiar el programa informático de liquidación de sueldos, “que data del año 1980, y se continuará trabajando para su sustitución en el correr de este año”.

En primaria también

Los errores en la liquidación de los sueldos de marzo también ocurrieron entre los maestros y directores de primaria. Daysi Iglesias, secretaria general de la filial de Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu Montevideo), explicó a la diaria que hubo varios tipos de errores: directores de escuela a los que les pagaron como maestros de aula, maestros de tiempo completo a los que les pagaron por menos horas de las trabajadas, maestros con dos cargos a los que les pagaron solamente por uno y maestros que no cobraron. “Hubo problemas en todo el país”, aseguró Iglesias, que informó que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) dispuso que los afectados presentaran notas por escrito con el reclamo en las inspecciones. “Fue una lluvia de notas”, afirmó la dirigente sindical, que, no obstante, no arriesgó una estimación del número de maestros afectados. Ayer el CEIP confirmó a Ademu que hoy comenzará el primer pago complementario para corregir los errores que hubo en los sueldos. “Lo aceleraron, porque siempre se paga una o dos semanas después del sueldo”, opinó Iglesias.

El segundo pago complementario sería mañana y pasado. Desde Ademu se les pide a todos los maestros que cuando les reliquiden confirmen al gremio y, si no cobran, también lo informen. “Tenemos un plazo perentorio, porque la próxima semana tenemos asueto por Turismo”, advirtió Iglesias. La dirigente evaluó que “si no se hubieran movido los sindicatos, los maestros no cobraban”. Los errores, que en su opinión son reiterados y permanentes, están “muy vinculados a los programas informáticos que se están manejando”.