Trabajadores del transporte interdepartamental levantan paro

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) alcanzó el miércoles un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con el propietario de la empresa Emtur de Maldonado, por lo que quedó sin efecto el paro de 24 horas que los trabajadores del transporte interdepartamental de pasajeros tenía previsto hacer el domingo. En una extensa reunión que terminó sobre las 20.00 de ese día, en la que participaron los negociadores del MTSS del grupo 13 de los Consejos de Salarios, se acordó que representantes de la Dirección de Transporte del MTSS “van a viajar en los primeros días de mayo a Maldonado para hacer un monitoreo del funcionamiento de la empresa, así como del relacionamiento que tiene con los trabajadores”, según informó a la diaria Juan Arellano, representante del transporte interdepartamental en la UNOTT. “Tenemos instalado en la empresa un problema de relacionamiento y de trato con el personal, además del despido de un trabajador”, explicó el dirigente. Arellano dijo que “el monitoreo podría ser de diez o 15 días; van a viajar hasta Maldonado para trabajar dentro de la empresa”. Otro de los temas que se acordaron fue la devolución de un descuento de 50.000 pesos que Emtur le hizo a un guarda al que “se le había extraviado un rollo de boletos”. “Habían denunciado a la Policía y se le descontaron 50.000 pesos que no le correspondía pagar a él. Un rollo de boletos vale 700 pesos, pero a él le cobraron como si los hubiera vendido”, contó Arellano.

Pero además, se resolvió temporalmente la situación del guarda que fue despedido de la empresa por completar una planilla de venta de boletos con una lapicera rosada. “Se le cambió la causa. Sigue figurando en la planilla de trabajo, y hasta que se defina una denuncia judicial que presentó la empresa por el uso de esa lapicera va a estar sin goce de sueldo y trabajando en otra empresa que va a conseguir el MTSS”, dijo el dirigente.

Arellano explicó el insólito incidente de la lapicera. “La planilla usual en el momento es electrónica, pero en 90% de las empresas del interior todavía quedan boleteras comunes, aquellas de rollos. El guarda trabaja con la boletera y una planilla donde registra a mano. El compañero ese registro lo hizo con una lapicera rosada. La primera vez, desde la empresa me llamaron y me dijeron que por eso lo habían echado. Pero no hay ninguna orden de anotar con determinado color de lapicera, y tampoco le proveían lapiceras del color que preferían. Hacía mas de 20 días que estaba trabajando con esa lapicera. Ya en la segunda llamada que me hicieron me dijeron que era una lapicera ‘mágica’, de esas cuyo trazo se puede borrar. Pero tampoco vemos el problema, porque si uno se equivoca puede rectificar el error. Además, ningún inspector constató alguna circunstancia que fuera un dolo. El problema fue otro: hacía más de dos meses que lo venían persiguiendo por las cosas que había hecho a nivel sindical. Desde que formamos el sindicato hemos tenido suspensiones de 14 días por nada. El tema de la lapicera es bastante ridículo, por lo que creemos que no va a pasar nada”, concluyó Arellano.