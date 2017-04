Trabajadores rurales de Bella Unión levantaron huelga de hambre

Los trabajadores rurales integrantes del grupo Seu Pedro Bandera Lima, de Bella Unión, que llevaban casi 20 días de huelga de hambre instalados en un campamento frente al Palacio Legislativo, levantaron la medida ayer al mediodía.

El grupo reclama al Instituto Nacional de Colonización (INC) la adjudicación de un predio en la Colonia Eduardo Acevedo, en el que quieren desarrollar un proyecto granjero. Los trabajadores ocuparon la tierra hace dos meses, porque consideran que fue adjudicada de manera “poco clara” e “irregular” y porque hace más de cinco años que esperan ser beneficiarios del INC. Sin embargo, la presidenta del instituto, Jacqueline Gómez, dijo ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que revisaron los antecedentes de registros en los llamados abiertos y en los acuerdos con las organizaciones, “y no hay registros de que los ocupantes se hayan presentado”.

Un preacuerdo firmado ayer entre el INC y los manifestantes, que básicamente abre un plazo de conversaciones entre las partes, permitió el fin de la huelga de hambre. A los dos trabajadores que habían comenzado la medida, Raúl Cardozo y Jesús Gérez, se les sumó el viernes Juan Ojeda, quien el miércoles debió ser internado. “Ahora se están recuperando, pero estaban pasando un mal momento”, contó a la diaria Ricardo Ferreira, integrante del grupo Seu Pedro Bandera Lima.

La negociación comenzará después de Semana de Turismo, y en las tres semanas previstas para conversar el grupo no ocupará el predio, aunque sí seguirá realizando ciertas tareas allí. En paralelo, mantendrá el campamento en Montevideo, para poder asistir a las conversaciones con el INC.