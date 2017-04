Uruguay se retira de Haití pero no descarta intervenir “en algún otro de esos conflictos que en el fondo no le importan a nadie”

EL FARO del Final del Mundo

Haití tuvo elecciones en febrero, y el hecho de que se vaya a realizar una transición democrática de un gobierno a otro es considerado “un hito” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Si estando en un país ocupado por tropas extranjeras la gente se sigue molestando en ir a votar para decidir su destino, quiere decir que estamos ante una sociedad madura”, aseguró un funcionario de la ONU. El organismo decidió terminar con la misión de paz, de la que hacen un balance “más que positivo” y destacan especialmente la elección del país, ya que “en un lugar en donde hay terremotos, huracanes y epidemias, es muy fácil tener excusas para justificar que, a pesar de todo el despliege de tropas extranjeras, la situación sigue siendo un caos”. Para las tropas uruguayas, la misión finalizó oficialmente el sábado, por lo que ahora la presencia de los cascos azules se limita al Sinaí y a la República Democrática de Congo. De todas maneras, y a pesar de ciertas resistencias a la interna del Frente Amplio, en el gobierno no descartan la posibilidad de participar en una nueva misión de paz. Un diputado oficialista explicó: “Es cierto, vivimos en un mundo peligroso, lleno de amenazas a la paz mundial, como los conflictos que hay en Medio Oriente. Pero también hay otros en donde no se juega gran cosa, y por eso las potencias dejan entrar a la ONU. Me refiero a esas escaramuzas en donde solamente muere mucha gente. Y no deberíamos descartar la posibilidad de que nos convoquen nuevamente a intervenir en algún otro de esos conflictos que en el fondo no le importan a nadie”. Mientras tanto, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que volver a enviar cascos azules a algún otro rincón del planeta “sería consecuente con la postura histórica uruguaya de no intervenir en aquellos conflictos en los que algún país poderoso se puede enojar con nosotros, pero sí meternos en países chicos y lejanos en donde si nos odian, ni nos enteramos”.