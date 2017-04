UTAA y grupo Seu Pedro Bandera Lima serán recibidos hoy por comisiones parlamentarias

Los trabajadores rurales del grupo Seu Pedro Bandera Lima de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), que mantienen un campamento frente al Palacio Legislativo, serán recibidos hoy por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. Los trabajadores reclaman al Instituto Nacional de Colonización (INC) la adjudicación de un predio en la Colonia Eduardo Acevedo, en el que quieren desarrollar un proyecto granjero. Hace dos meses el grupo ocupó esa tierra porque considera que fue adjudicada de manera “poco clara” e “irregular” y porque hace más de cinco años que esperan ser beneficiarios del INC. Sin embargo, la presidenta del instituto, Jacqueline Gómez, dijo el viernes ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que “la gente que está ocupando plantea que hace muchos años que está esperando la adjudicación de tierras. Nosotros revisamos los antecedentes de registros en los llamados abiertos y en los acuerdos con las organizaciones [las dos maneras que tiene el INC de adjudicar fracciones a colonos] y no hay registros de que los ocupantes se hayan presentado”. Además, Gómez informó que el INC adjudicó, en acuerdo con UTAA, unas 2.000 hectáreas en la zona de Bella Unión cuyos beneficiarios fueron asalariados rurales.

La reunión se lleva a cabo por iniciativa de algunos legisladores que se hicieron presentes en la carpa instalada en el cruce de Colombia y Agraciada, en la que cuatro de los acampantes mantienen una huelga de hambre.

Ayer estaba prevista una reunión entre diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo y representantes del Directorio del INC y de UTAA, pero estos últimos no concurrieron.