Vamos Uruguay se reúne la semana que viene para definir cómo se para tras el anuncio de Bordaberry

Un Comité Ejecutivo Nacional ampliado de Vamos Uruguay (VU) analizará el martes qué estrategia seguirá el sector tras el anuncio de su líder y fundador, el senador Pedro Bordaberry, de no continuar en la actividad política luego de culminado este período.

Ayer, varios legisladores se reunieron y decidieron convocar esa instancia institucional, en la que participarán no sólo los parlamentarios, sino también jerarcas de gobierno en representación del Partido Colorado (PC), ediles, alcaldes y otros dirigentes. El diputado Adrián Peña dijo a la diaria que en ese encuentro se definirá qué línea de acción tomará el sector de aquí en adelante. Además, sostuvo que durante la reunión se confirmó que los principales dirigentes que venían integrando el sector siguen en él.

Peña evitó atribuir algún motivo específico al anuncio de Bordaberry de que daría un paso al costado. Dijo que lo central es que “él entiende que tiene que haber una renovación, y con él adentro de VU esa renovación no va a existir”. Según interpretó, se trata de una decisión ya “madurada”. Respecto de la posibilidad de que el caso de Cambio Nelson (que incluyó el procesamiento de Francisco Sanabria, dirigente de VU y ex diputado suplente) haya influido en su renuncia, el legislador respondió que supone que “debe de haber estado entre las múltiples cosas [que influyeron], aunque sin duda no es lo central”.

Por su parte, el ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PC Max Sapolinsky dijo que no cree que haya habido un hecho concreto que llevara a Bordaberry a hacer este anuncio, sino que debe de haber habido un “cúmulo de factores”. “Hubo ataques a su persona, inmerecidamente”. Al igual que Peña, conjeturó que la decisión seguramente “fue reflexionada un buen tiempo”.

Respecto de VU, ambos dirigentes entendieron que es necesario que el sector siga funcionando. “Tiene una identidad propia muy propositiva, un equipo técnico de primera, y además no hay una referencia fuera del sector: no hay ningún candidato lanzado como para decir, ‘acompañamos a esta persona’. Hoy no lo vemos”, dijo Peña, que además aseguró que VU debe mantener su unidad de acción en el Parlamento y estudiar cómo nutrirse de una mayor orgánica. En tanto, Sapolinsky recordó que VU es “el [sector] mayoritario en el partido, tiene presencia en todo el país, y la voluntad de todos es seguir”.

Actualmente Bordaberry está en el exterior, haciendo un viaje por Europa que ya estaba planificando desde hace bastante tiempo y que durará cerca de un mes, confiaron a la diaria dirigentes de VU. De hecho, el senador integró la Comisión Permanente durante el verano, sabiendo que iba a estar ausente en estas fechas.

Reacciones internas

El anuncio de Bordaberry causó también la reacción de otros dirigentes del PC que no pertenecen a VU. El senador José Amorín, líder de Propuesta Batllista y ex rival de Bordaberry en las internas coloradas, dijo a Radio Carve que “no es una noticia que entusiasme”. Según sostuvo, “va a implicar que todos los que estamos trabajando en la primera línea del partido vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para que el partido crezca”.

En tanto, el diputado Fernando Amado, líder de Batllistas Orejanos, afirmó en diálogo con Radio Uruguay que la decisión lo sorprendió. “Yo me estaba preparando para ganarle la elección interna, pero la realidad va a ser distinta y esta situación habilita una nueva etapa dentro del PC” y un nuevo ciclo de “relacionamiento” interno, interpretó. En aras de abrir esta nueva etapa, Amado dijo que convocará a sus compañeros de otros sectores del partido para reunirse y “plantear un nuevo relacionamiento”, ya que “Bordaberry era una piedra en el zapato” para desarrollar esas relaciones de forma “mucho más fraterna”: “Con esta situación hay compañeros de VU con los cuales tenemos una excelente relación y se abre una nueva realidad dentro del PC, y capaz que esa fue una de las razones por las que Bordaberry dio un paso al costado, pensando que lo mejor para el partido era eso”.

Por su parte, el diputado de Espacio Abierto Conrado Rodríguez dijo que la renuncia de Bordaberry no debería cambiar la propuesta de su sector de realizar una elección interna anticipada del PC en 2018. “Es más, a lo mejor puede ser un instrumento que ahora será visto con otros ojos, para legitimar nuevos liderazgos”, aventuró.

Otro que se expresó fue el ex presidente Julio María Sanguinetti, que habló del tema en El Espectador y destacó que además de su liderazgo, Bordaberry es un “excelente parlamentario” y “un hombre que analiza los temas con profundidad”. Pero para el ex mandatario, “desgraciadamente arrastró un prejuicio y eso hay que decirlo con todas las letras”, en referencia a cómo lo afectó su apellido en la carrera política. Sanguinetti también comentó que las últimas veces que había hablado con Bordaberry este le había manifestado que “su voluntad no era volver a ser candidato, que sentía que había cumplido su etapa y que no se sentía con ánimo”. No obstante, dijo que no esperaba un anuncio tan “abrupto”. Ahora, interpretó que VU “tendrá que reagruparse” y que el PC necesita “preservar su unidad, salir a trabajar con un espíritu solidario y ver cómo se van generando luego los liderazgos necesarios para la elección”.

Tienes un email

El correo que Bordaberry envió a sus legisladores y jerarcas de gobierno en representación del PC que responden a su sector está escrito en segunda persona. Allí, el senador informa: “Es cierto que tomé la decisión, irreversible, de no ser candidato ni a Presidente ni a Senador en la próxima elección”. Repasa su carrera política, destaca su pasaje como secretario de Estado por tres ministerios y dice que durante sus años como senador buscó “poner el énfasis en los temas que son esenciales en la vida de la Nación: educación, economía, seguridad, relaciones exteriores”. También dice que realizó varias interpelaciones, “aun a sabiendas de su resultado final, para que la opinión pública tome nota, los expertos discutan y, sobre todo, el gobierno cambie de rumbo. Creo que algo de eso se ha logrado aunque, te confieso, a veces se demora en concretarlos”. Finalmente, dice estar “convencido que llego el momento de dejar el paso a otros”: “Siempre he creído que la alternancia es algo bueno en todas las actividades de la vida pero en especial en la política”. No obstante, señala que cumplirá su compromiso con quienes lo votaron e hicieron que fuera electo senador, ejerciendo su labor parlamentaria hasta que termine la legislatura. “Pero comenzaré a dejar que mi suplente [la diputada salteña Cecilia Eguiluz] tenga más tiempo en él para facilitar la transición”. Finalmente, asegura: “Cuando termine este período legislativo, ten la seguridad que podré mirar atrás con alegría así como corroborar que he defendido esos principios y que no me he apartado, ni un ápice, de la Constitución y de la ley”.