Vázquez afirmó que no hablará con Maduro hasta que embajador venezolano asista a la cancillería uruguaya

El presidente Tabaré Vázquez aseguró en una entrevista con VTV que no hablará con su par venezolano Nicolás Maduro hasta que el embajador de ese país en Montevideo, Julio Chirino, no asista a la cancillería uruguaya. “No hablo desde noviembre con el gobierno de Venezuela y no voy a hablar en tanto el embajador no cumpla con ir a la cancillería”, dijo el mandatario, que explicó: “Maduro se queja de que no hablo con él. Claro que no voy hablar, porque si el canciller uruguayo cita a un embajador de otro país en nuestro país, tiene que ir a hablar y tiene que respetarlo”. Según el presidente, si Maduro “no se rectifica, está diciendo que no tiene pruebas para sostener lo que dijo, y si no tiene pruebas para sostener lo que dijo, lo que dijo es una mentira”. En ese marco, Vázquez aseguró que tiene el deber de “defender la seriedad, la responsabilidad, la imagen de un país serio, sólido y respetable”.

El presidente también adelantó algunos detalles del proyecto de reforma de la Caja Militar que será enviado al Parlamento en los próximos días, y explicó que se eliminarán algunos beneficios, como el de jubilarse en un grado superior al que se venía ejerciendo. Además, se quitarán “algunas bonificaciones que tienen” los militares y se limitará el tope máximo de la jubilación, que “se equipara con el que tiene la Caja Policial”.