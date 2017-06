Astori: decir que el Presupuesto no tiene financiamiento es una “aberración”

No había transcurrido mucho tiempo desde el comienzo de la reunión de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Representantes, y varios legisladores de la oposición recorrían la sala de espera del edificio anexo del Palacio Legislativo, donde estaban instaladas las cámaras de televisión. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, acompañado de todo su equipo, explicaba mientras tanto a los parlamentarios las líneas generales del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Durante el encuentro el ministro se enteró por la prensa de las afirmaciones del diputado nacionalista Jorge Gandini, quien a pocos metros de él lo acusaba frente a las cámaras de presentar una Rendición de Cuentas “engañosa” y un presupuesto “sin financiamiento”. Gandini aseguró que el déficit de 1.800 millones de dólares previsto para el año próximo no está financiado. “Se va a volver a financiar con más endeudamiento. Se acaban de mostrar gráficas que demuestran que Uruguay en los últimos dos años aumentó 33% su deuda neta en relación con el producto: la deuda estaba en 32% y ahora está en 43%”, cuestionó el legislador.

Cuando salió de la sesión, ocho horas después de haber ingresado, Astori remarcó que estas afirmaciones constituyen “un gravísimo error con consecuencias políticas negativas sobre el país”. Dijo que el Presupuesto está “totalmente financiado”, en una parte por recursos presupuestales (112 millones de dólares), y por otro lado, “porque el país tiene acceso absolutamente fluido, cómodo y seguro a recursos financieros que le permiten financiar la totalidad del proyecto de Presupuesto”. Sobre las cifras del aumento de deuda manejadas por Gandini, comentó que “no es tan así, hay alguna diferencia allí”, pero no detalló los números. De todos modos, admitió que “hay un aumento de la deuda neta sobre el producto como consecuencia del déficit fiscal”, aunque sostuvo que se trata de un aumento “absolutamente manejable”. Señaló que el gobierno central tiene actualmente una liquidez que alcanza los 6.000 millones de dólares, y que todos los compromisos de deuda del año que viene equivalen a la mitad de esa cifra. “Una cosa es tener esta situación con plata en el bolsillo, y otra es verse apretado fiscalmente sin plata, y ese no es el caso de Uruguay. Uruguay tiene plata. Por eso digo que no se puede decir que los presupuestos no están financiados”, insistió.

Astori consideró que este tipo de acusaciones “generan una imagen que al país no le hace bien y que es absolutamente irreal, de muy mala intención política”. “Es una aberración hacer una afirmación de ese tipo”, resumió.

Mejor que otros

El equipo económico inició su exposición destacando los principales indicadores económicos del país en comparación con la situación de otros países de la región, en particular, el hecho de que Uruguay haya crecido 4,3% en el primer trimestre del año. De todos modos, Astori hizo hincapié en la situación de incertidumbre a nivel mundial y regional.

Luego cada legislador hizo preguntas y comentarios. La diputada nacionalista Graciela Bianchi sostuvo que los gobiernos frenteamplistas no han logrado resultados en la educación, pese al aumento de la inversión. Gandini hizo notar que el gobierno no podrá llegar a 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para ese sector al final del período, ya que para hacerlo debería invertir en un año el doble de lo que ha invertido en los últimos siete. Astori reiteró que la educación es una prioridad del gobierno y que se prevé llegar a 5% del PIB en 2018, pero dijo que no hablaría sobre temas específicos de la educación. Sugirió que todas las preguntas sobre el tema las dirigieran a la ministra María Julia Muñoz cuando comparezca a la comisión.

Impuestos y trabajo

Las principales críticas de los legisladores de la oposición a la situación económica apuntaron a la situación del empleo y la competitividad.

Astori aseguró que existe un “plan de contención” en materia de empleo, que pasa por un “estímulo muy convencido a la inversión productiva”, en especial a los sectores “capaces de crear rápidamente puestos de trabajo”, como la construcción, y que también se potenciaron los programas de capacitación laboral.

Los legisladores nacionalistas y colorados ya anunciaron que no votarán aumentos de impuestos, y cuestionaron en particular el incremento de la tasa consular. Astori aseguró que esta medida no afectará la inserción económica del país.

La oposición tachó de “inconstitucional” el artículo 15 de la Rendición de Cuentas, que establece que el Poder Ejecutivo “podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones” para cumplir sentencias judiciales, salvo que “afecte la atención de los servicios a su cargo”. Esto se interpreta como una manera de habilitar al Ejecutivo a no pagarles a los funcionarios judiciales en el marco del conflicto salarial que mantienen desde el período de gobierno anterior.

Consultado al respecto, Astori aclaró en primera instancia que no es la “mejor fuente” desde el punto de vista jurídico, pero agregó que en términos políticos tiene “confianza absoluta” en los juristas de Presidencia de la República que redactaron el artículo. Explicó que la intención es “equilibrar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las posibilidades fiscales del país”.

En declaraciones a la prensa, el diputado colorado Germán Cardoso aseguró que su sector, Vamos Uruguay, no votará la Rendición de Cuentas porque “no se adapta a la realidad social y económica de Uruguay”. Gandini aseguró que el Partido Nacional no votará más impuestos porque “la gente no resiste”, y que los restantes artículos se estudiarán “caso a caso”.