BPS fijó fecha de certificación de asistencia a centros educativos para cobrar asignación familiar

Hay 14.235 niños y adolescentes de cinco a 17 años que no asisten a instituciones de enseñanza pública o privada ni a ningún centro de educación formal o no formal pero cobran asignación familiar. La información fue publicada por el Banco de Previsión Social (BPS), que cruzó los datos de asistencia a centros educativos con los del Sistema Integral de Información de Asistencia Social. A quienes no certifiquen antes del 31 de julio la asistencia a un centro educativo les suspenderán la asignación familiar a partir de setiembre. A partir del lunes, los responsables de niños y adolescentes podrán consultar si los chicos están comprendidos entre los 14.235 en el sitio web del BPS, llamando al 1997 o concurriendo a las oficinas del organismo.