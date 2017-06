Estudiantes marchan hoy hacia el Parlamento por la Rendición de Cuentas

Varios centros de estudio fueron ocupados ayer por los estudiantes, en una acción coordinada. Hoy marcharán, a las 18.00, desde cada institución hacia el Palacio Legislativo.

Los centros ocupados son el Instituto de Profesores Artigas (IPA), el Instituto de Formación en Educación Social (IFES), Institutos Normales (magisterio) y los liceos 2 (Héctor Miranda), 63 (Idea Vilariño) y 36 (Instituto Batlle y Ordóñez, IBO).

Ayer a las 15.00, los estudiantes del IPA estaban haciendo una pintada en la fachada del edificio. Andrea, una de ellos, dijo a la diaria que son varios los motivos que llevaron a las ocupaciones, pero el principal es la discrepancia con la Ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento la semana pasada.

“Ingresó diez días antes del plazo. No hubo posibilidad de negociación, hubo una presión por parte del gobierno para que los sindicatos firmaran los acuerdos. Esto se habló a nivel de todo el movimiento estudiantil y pensamos que teníamos que tomar medidas. Se planteó por parte del IFES las ocupaciones simultáneas, y ese es el plan de lucha”, dijo.

Sobre el 6% del Producto Interno Bruto para la educación, dijo que “siempre lo prometen pero nunca llega”. Con relación a la creación de una universidad de la educación, aseguró que pelean por la autonomía y el cogobierno. “Nos quieren imponer una universidad de la educación, pero vemos que el proyecto está vacío. No está definido, los órdenes no tienen representación significativa, además, interviene el Poder Ejecutivo. Queremos que todos los órdenes estén contemplados, como es el caso de los funcionarios. Todos los actores deberían estar participando en la formación de esa universidad”, afirmó.

Todo el movimiento estudiantil pide eliminar los cupos de ingresos y subir el salario de los funcionarios de la educación en, por lo menos, media canasta básica, reclamo que comparten con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.

El IFES pide que se cree un curso de lenguaje de señas, también sin cupos de ingresos. Por su parte, los estudiantes del IPA piden que se cumpla con el plan de trabajo para la reparación del edificio. “Se suponía que había un proyecto para crear un ascensor y arreglar los baños. Hace un año y medio que no teníamos cantina, y salió la licitación hace muy poco. Con la última gran lucha logramos mejorar las becas, pero creemos que no son suficientes y deberían tener más monto”, dijo Andrea.

Durante las ocupaciones, en todos los lugares se dictaron talleres sobre, por ejemplo, presupuesto, género y formación sindical.

A pesar de que los estudiantes del liceo Miranda no dieron declaraciones a la prensa, sí repartieron un comunicado con sus reivindicaciones. Mientras un altoparlante vomitaba temas de La Abuela Coca y los Redondos, uno de los ocupantes cruzó al quiosco a hacer unas fotocopias para la diaria. El texto dice que en la asamblea del 16 de junio decidieron tomar medidas “de cara a la lucha presupuestal” y en reclamo de mejoras del estado y funcionamiento del liceo. En el documento piden “más materiales para todas las orientaciones [...], baños sin género (no en la totalidad de ellos) [...], contar con todas las orientaciones en todos los turnos, más personal docente y no docente, asistentes de limpieza y de administración [...]. Cada una de estas reivindicaciones van de la mano con la búsqueda de más presupuesto para ANEP y Udelar”.

Si bien los ocupantes de magisterio no designaron ningún vocero, varios de ellos aseguraron que sus reclamos coinciden con los de los demás centros.

En el IFES, un par de estudiantes aseguraron que las medidas “están enmarcadas en la lucha presupuestal y la creación de la Universidad de la Educación. Hay como cinco proyectos de ley en la vuelta; el favorito del gobierno no contempla autonomía ni cogobierno real”, señalaron.