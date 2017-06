La marihuana en farmacias se espera desde 2013: el último plazo anunciado tampoco se cumplió

A principios de junio el portal de Presidencia de la República anunció que la famosa venta de marihuana en farmacias arrancaría en la primera quincena de julio. Cuando falta un día para que empiece ese período, según supo la diaria por fuentes de la Junta Nacional de Drogas, todavía no hay fecha para el inicio de la venta, y el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) “comunicará en breve” cuándo empezará a distribuirse.

Esta incertidumbre no ha caído bien en las farmacias. Jorge Suárez, presidente del Centro de Farmacias del Uruguay (CFU), dijo a la diaria que desde el Ircca los llamaron para tener una reunión, que piensan que se llevará a cabo “en los primeros días de julio”, pero por ahora no tienen “un solo dato” sobre la venta de marihuana: ni la fecha que se iniciará ni tampoco cuántas farmacias se han registrado. “Estamos hablando de este tema desde 2013, y uno se cansa de que se esté hablando de lo mismo y no pase nada; entonces, por ahora, estamos a la expectativa a ver cuándo arranca [la venta de marihuana] y nada más”, subrayó Suárez, y resaltó que cada farmacia tiene la independencia de decidir si se inscribe o no para vender cannabis.

la diaria se comunicó con Alberto Castelar, integrante de la Junta Directiva del Ircca por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien dijo que todavía no se fijó una fecha concreta para el inicio de la venta, pero aseguró que “va a ser en el mes de julio”. Además, confirmó que “todo va acorde a lo estimado”.

Juan Arizaga, vicepresidente de la Asociación de Farmacias del Interior (AFI), dijo a la diaria que esta organización tampoco tiene información sobre la fecha de comienzo de la venta, y que lo único que les dijeron desde el Ircca es que había 20 farmacias inscriptas y que “estaban conversando” con la cadena San Roque, pero en AFI no saben “ni de dónde son las farmacias”. Según publicó El Observador el lunes, la cadena San Roque, que iba a aportar 14 farmacias a la venta de cannabis, no llegó a un acuerdo con el gobierno debido a la falta de un plan concreto.

Además, Arizaga dijo que no está programada ninguna reunión con el Ircca y que su asociación “nunca negocia”, sino que sólo se “sienta a conversar” y recibir información, ya que la directiva de AFI resolvió “dejar en libertad de acción a todos los asociados”, al igual que el CFU.

Arizaga señaló que no cree que en el interior vaya a funcionar “adecuadamente” la venta de marihuana, ya que la cantidad de cannabis que el Ircca les exige comprar significa una inversión de cerca de 1.000 dólares y, por lo tanto, no cree que muchas farmacias vayan a realizar ese gasto, dadas las expectativas acerca de cuántos inscriptos podrá haber en las distintas ciudades del interior.

Según la última actualización en la web del Ircca, del 25 de junio, hasta esa fecha había 4.339 adquirentes de marihuana registrados, una cifra incluso menor que la de autocultivadores (6.876). Arizaga supone que de esa cantidad de adquirientes, es probable que más de la mitad estén en Montevideo, y que si se calcula lo demás, distribuido solamente en las capitales del interior, “no es rentable para ninguna farmacia”.