Sendic se mostró arrepentido por la utilización del título de licenciado en Genética Humana

“Ese ha sido uno de mis errores”, dijo el vicepresidente Raúl Sendic respecto de la utilización de su inexistente título de licenciado en Genética Humana, en una entrevista que concedió ayer a Canal 10. Sendic profundizó en el tema y dijo que debió haber continuado en Uruguay y validar los estudios que había hecho en Cuba. “Y me propongo hacerlo”, aseguró. Continuó reflexionando sobre su “error” y dijo que se equivocó en presentarse como licenciado cuando en realidad no estaba validado en Uruguay. “Personalmente lo pagué caro, porque había desarrollado una buena actividad académica y fue un golpe importante”. El vicepresidente dijo, no obstante, que nunca mintió sobre ese tema y que nunca ejerció una profesión bajo ese título, aunque admitió que la situación lesionó su credibilidad.