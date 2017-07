Antes de que termine el año empezaría la construcción de viviendas para los habitantes de La Quinta

Dentro de cuatro o cinco meses se instalaría en el barrio La Quinta la empresa encargada de construir las viviendas para los habitantes que desde hace nueve meses están instalados sobre la calle Almeida Pintos, en un terreno de la Intendencia de Montevideo (IM). Estas personas fueron reubicadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), luego de que en setiembre fueran desalojados de un predio privado propiedad de la empresa Vicry SA, ubicado en la calle Pantaleón Pérez.

Los vecinos estaban preocupados por su situación. Viven en casas precarias que construyeron con maderas y chapas, porque el MVOTMA no los dejó edificar con hormigón, ya que les cedió el terreno de forma provisional mientras gestiona la construcción de las viviendas definitivas en el terreno de al lado.

Luego de idas y vueltas, jerarcas del ministerio se reunieron con los vecinos de La Quinta el domingo 2 de julio para informales que en los próximos cuatro o cinco meses arrancaría el acondicionamiento del terreno para levantar las viviendas. “Es lo que pretendemos, si el Tribunal de Cuentas no la complica mucho”, dijo a la diaria Cecilia Cairo, coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios del MVOTMA. Señaló que están estudiando algunos presupuestos y la idea es que se encargue de la obra una empresa “que hace las casas rápido”, como la que fabricó las viviendas para la ciudad de Dolores (Soriano), luego del tornado de 2016.

Cairo dijo que no saben cuándo estarían terminadas las viviendas, porque el ministerio no maneja los “tiempos del Estado”. Además, agregó, “son gastos importantes”, ya que se construirán 36 casas.

El trámite irá a Presidencia de la República para ser firmado por Tabaré Vázquez.

Por otro lado, Solsiré Aquino, vecina de La Quinta, dijo a la diaria que en la reunión que tuvieron con las autoridades del ministerio, Cairo no quiso decirles cuándo estarían prontas las viviendas, para no generar “falsas expectativas”; no obstante, les dijo que se quedaran “tranquilos”, porque, según aseguró, una empresa “bastante rápida” se encargaría de la construcción. Además, dijo que los vecinos querían limpiar el terreno contiguo para dejarlo preparado, pero Cairo les recomendó que no lo hicieran, porque así se arriesgarían a que alguien lo ocupara. Según Aquino, la jerarca también les pidió que trataran de mantener “lo más limpio posible” el lugar que habitan ahora, y anunció que van a mandar a desratizar el terreno y que está “a las órdenes” para todo lo que necesiten.

El gran tema para la vida cotidiana de los habitantes de La Quinta es el baño. Por ahora, siguen utilizando unos baños químicos y cuatro duchas que fueron instaladas fuera de las casas. La IM los había provisto de materiales para que construyeran cuatro baños con saneamiento –también afuera de las casas–, pero los vecinos pidieron que se los llevaran.