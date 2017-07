Argentina no descarta aplicar cláusula democrática del Mercosur a Venezuela

El canciller argentino, Jorge Faurie, dijo que el Mercosur "no está lejos de aplicar la cláusula democrática" a Venezuela porque en ese país "no hay democracia". Señaló que tras la cumbre del Mercosur celebrada en Mendoza se instó a las partes a no aumentar la tensión y que el gobierno venezolano desoyó ese pedido al realizar las elecciones del domingo.

Faurie dijo que Brasil, que tiene la presidencia pro témpore del bloque, está evaluando convocar una reunión de los Estados parte "con mucha brevedad" para asumir una postura sobre Venezuela.

El canciller argentino dijo que la aplicación de la cláusula democrática sería más que nada "una declaración" política, porque Venezuela ya fue suspendida en el bloque regional.

Estas declaraciones llegan después de que el gobierno uruguayo exhortara a Venezuela "a establecer un canal de entendimiento y diálogo con la sociedad venezolana". https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/nin-reconocimiento-a-constituyente-dependera-de-que-venezuela-realice-un-canal-de-entendimiento-con-la-oposicion/

Por su parte, Bolivia, miembro asociado del Mercosur, felicitó a Venezuela por la jornada electoral. "Felicitamos al pueblo venezolano por su participación democrática en la elección de la Asamblea Constituyente", tuiteó el presidente boliviano, Evo Morales.