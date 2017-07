Asamblea Nacional de Batllistas Orejanos del sábado 22 de julio

Fernando Amado: Cuando dijimos que íbamos a armar un sector propio nos dijeron que era muy difícil, casi imposible, pero se equivocaron, porque acá estamos. Nos dijeron que no íbamos a conseguir gente, y ya ven todos los que somos. Nos dijeron que un sector nuevo no iba a poder bancar un local partidario, porque había muchas cuentas que pagar y, sin embargo, hace tres semanas que estamos acá y no llegó una sola cuenta.

Adrián Peña: Ojo, que a veces las primeras semanas no te llegan las cuentas, pero antes del mes vienen todas.

Fernando Amado: ¿En serio? Pero el agua no se paga, ¿no?

Adrián Peña: En los edificios se paga con los gastos comunes, acá la tenemos que pagar nosotros.

Fernando Amado: Bueno, que nadie tome agua, entonces. Vamos a pedir Coca Cola.

Adrián Peña: La Coca Cola hay que pagarla también.

Fernando Amado: Toda mi vida hubo Coca Cola en la heladera y jamás tuve que pagarla.

Adrián Peña: Alguien la paga.

Fernando Amado: Qué bolazo.

Adrián Peña: Bueno, no sé, no quiero discutir más. Pero ¿qué hacemos con el agua de los baños?

Fernando Amado: ¿Esa se paga también? ¿La de la cisterna?

Adrián Peña: Pero claro. Viene de los caños también. ¿De dónde pensaste que salía?

Fernando Amado: Yo qué sé, nunca en mi vida abrí una cisterna. Pero ya que estamos en el tema, quiero decir que lo que se paga en este país por los servicios básicos es un disparate. El hombre común, el trabajador, prácticamente vive para pagar las cuentas. ¿Cuánto paga de luz una familia típica de clase media? ¿45 pesos?

Tabaré Viera: Bastante más, creo.

Fernando Amado: ¿Más? ¡Esto es un escándalo! Es mucho peor que lo que creía.

Tabaré Viera: Bueno, pero 45 pesos no es tanto.

Fernando Amado: ¿Cómo no? ¡Son como dos alfajores!

Señora Amado: Fernando, vamos.

Fernando Amado: ¿Ya? ¡Ufa!

Señora Amado: Sí, es muy tarde, tenés que tomar la leche.

Fernando Amado: Pero estoy lanzando un sector de centroizquierda dentro del Partido Colorado. Un ratito más, dale.

Señora Amado: Fernando, a la una...

Fernando Amado: Digo un par de palabras contra Novick y nos vamos.

Señora Amado: Fernando, a las dos...

Fernando Amado: ¡Nunca me dejás hacer nada!

Señora Amado: ¡Fernando, a las tres! ¡Nos fuimos!

Tabaré Viera: De las orejas no, señora, que todavía no sacamos las fotos.