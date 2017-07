ASCOT dice que el delegado de los transportistas en el Secretariado del PIT-CNT no los “representa”

La interna de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) vive un momento muy tenso. La “racionalización” del transporte público anunciada por el intendente Daniel Martínez el 15 de junio, que permitió la baja de dos pesos del boleto para los usuarios de tarjetas STM, produjo un distanciamiento entre la Unión de Trabajadores de CUTCSA, que apoya las medidas impulsadas por la intendencia, y la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT), que denuncia que esta reforma eliminará unos 1.700 puestos de trabajo. Ayer, ASCOT se reunió en asamblea, por lo que hubo paro de UCOT y COETC durante varias horas.

La presencia del representante de la UNOTT en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, José Fazio, en el salón Ernesto de los Campos, de la Intendencia, no pasó desapercibida para ASCOT, ni tampoco sus intervenciones en la prensa favorables a las medidas impulsadas por Martínez. El secretario general de este sindicato, José Suárez, explicó que para su gremio y para el sistema cooperativo “Fazio no es más su representante”. El dirigente también aseguró que planteará la preocupación de ASCOT en la Mesa Representativa del PIT-CNT, y anunció que se realizarán contactos no sólo a nivel departamental, sino también ante el Poder Ejecutivo y en el Parlamento.