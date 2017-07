Avión del gobierno venezolano se precipita al mar: medios internacionales hablan de “maniobra populista” del piloto

Venezuela celebró ayer un nuevo aniversario de su independencia, en medio de una de las crisis institucionales más graves de su historia.

Tareck el Aisammi, vicepresidente del país caribeño, declaró: “En momentos como este, en los que el proceso independentista está siendo amenazado por el imperialismo yanqui, debemos recordar más que nunca la fecha en la que nuestra nación se declaró independiente de cualquier potencia extranjera”.

A pesar de la delicada situación económica, el gobierno se permitió realizar ayer de noche un festejo “a lo grande”, que pudo costear gracias a un incremento en la recaudación por concepto de la venta de petróleo a Estados Unidos.

Más temprano, en horas de la tarde, varias figuras de peso del Poder Ejecutivo y el propio vicepresidente participaron en un acto protocolar llevado a cabo en la sede del Parlamento.

El Aisammi negó que con esta decisión se haya pretendido “ejercer algún tipo de presión sobre el Poder Legislativo, que puede actuar con total libertad e independencia, como siempre”, sino que se hizo allí “para que los ministros y quien les habla podíamos aprovechar para aprobar un par de leyes que los legisladores no tenían ganas de votar”.

Durante la ceremonia se hizo un minuto de silencio para recordar a los funcionarios del gobierno que viajaban a bordo de la aeronave oficial que se precipitó en aguas del Caribe el lunes y que mató a todos los ocupantes. Si bien las investigaciones sobre las causas del siniestro aún no culminaron, varios medios internacionales aseguran que se trató de una “maniobra populista” del piloto. Una crónica publicada por El País de Madrid aseguró que el encargado de pilotar la aeronave “demostró con sus maniobras imprudentes, basadas no en la voluntad de llegar a destino en forma segura, sino más bien en un deseo de mantenerse al mando de la aeronave a cualquier costo, que ceder a los impulsos populistas es una de las cosas más peligrosas que puede hacer un piloto. La comunidad internacional no debería permanecer indiferente ante esta situación”.