Blancos se encaminan a apoyar plebiscito contra la “obligatoriedad” de la inclusión financiera

El anuncio que hizo el viernes el senador Luis Lacalle Pou de que se sumará a una de las campañas que buscan dejar sin efecto la “obligatoriedad” de la Ley de Inclusión Financiera aceleró la interna del Partido Nacional, que, al igual que el resto de los partidos de oposición, hasta el momento se mostraba bastante indiferente al tema. En Todos, el sector liderado por Lacalle Pou, se inclinan a apoyar en forma masiva la campaña, mientras que los legisladores de Alianza Nacional (AN), el bloque liderado por Jorge Larrañaga, mantendrán una reunión esta semana en la que discutirán el asunto. Lo más probable es que también resuelvan adherirse a la recolección de firmas.

El senador Javier García, una de las principales figuras de Todos, dijo a la diaria que firmará para que se realice el plebiscito. “Es uno de los temas más fuertes que hay, y es un reclamo permanente, en el interior, de que la gente no se vea obligada a bancarizarse, que sea una opción”, dijo el legislador, que aseguró que esto “ha sido un gran negocio para la banca, pero no para la gente”.

Amín Niffouri, diputado de Todos por Canelones, también dijo que firmará la iniciativa, e incluso expresó que posiblemente el bloque se sume como tal a la campaña: “Creo que el sector todo está para acompañar la posición, porque compartimos la posición de que no debería ser obligatorio, sino para el que desee incorporarse”. El legislador sostuvo que en el “interior profundo” mucha gente “se tiene que trasladar decenas de kilómetros para cobrar su sueldo o sus jubilaciones”.

En AN las expresiones de Lacalle Pou no pasaron desapercibidas. El diputado Omar Lafluf, uno de los parlamentarios más cercanos a Larrañaga, dijo que, si bien apoyará personalmente la recolección de firmas, la bancada del sector tendrá una reunión, en la semana, en la que se analizará el tema: “La idea es tomar una decisión de sector”. Dirigentes de AN adelantaron a la diaria que se espera que la opinión “mayoritaria” del sector sea a favor de sumarse a la campaña.

La adhesión de Lacalle Pou resultó una alianza inesperada para quienes venían impulsando la iniciativa: la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este; el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay; la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y algunas mesas departamentales de la Asociación de Escribanos del Uruguay. “Creo que [el proyecto] de las cámaras es el que mejor se adecua a nuestro punto de vista”, dijo Lacalle Pou.

Además de esta iniciativa, la llamada Comisión Nacional Contra la Bancarización Obligatoria también está juntando firmas, pero para otra propuesta de plebiscito. La principal figura de esta otra campaña es el mediático abogado Gustavo Salle.