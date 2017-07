Consejera del Codicen elegida por docentes: Rendición no tiende al 6% del PIB para educación, "sino al 5%"

La consejera de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en representación de los docentes, Elizabeth Ivaldi, fue dura al cuestionar, durante la sesión de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, la propuesta de Rendición de Cuentas y modificación presupuestal del Poder Ejecutivo. Aseguró que el proyecto, que sólo prevé recursos para 2018, “genera incertidumbre” e “impacta negativamente” en la planificación de ANEP. “La educación requiere ser planificada a mediano y largo plazo, y con esta forma de proyectar los presupuestos, los entes autónomos de la educación se encuentran obligados a ajustar sus líneas estratégicas, metas y objetivos en cada nuevo período, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de los proyectos trazados”, dijo la maestra, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP, en comisión.

Al igual que el presidente de ANEP, Wilson Netto, la consejera aseguró que la institución planificó su presupuesto tomando como base “un compromiso que implica llegar en el año 2020 a 6% del PBI para la educación, más 2% para investigación. Incluso, si habláramos de tendencias, quienes somos docentes sabemos que llegar a cerca del 5% o apenas pasado el 5% no es tendencia al 6%, sino al 5%”. ANEP solicitó un presupuesto para 2018 de unos 7.700 millones de pesos, mientras que el Poder Ejecutivo previó un incremento de 1.500 millones de pesos para ese año, “19% de los fondos que el ente de la educación está planteando como necesario para cumplir sus metas y objetivos”. “Quiero dejar claro que de no reasignarse por el Parlamento más recursos para ANEP, no serán los trabajadores de la educación los responsables del incumplimiento de esas metas; ellos serán los que deberán suplir –una vez más– con sus esfuerzos cotidianos las carencias establecidas desde el presupuesto”, aseguró, y citó el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que recogió que una encuesta realizada a la opinión pública a fines de 2015 señalaba que 59% de la población considera que el gobierno debe gastar más en educación.