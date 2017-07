Creadores y productores de "Game of Thrones" ya piensan en su próximo trabajo

David Benioff y DB Weiss, creadores y productores de la serie de televisión Game of Thrones, a quienes los fans suelen llamar D&D, supieron antes que nadie que a ese muy exitoso y premiado programa de HBO le quedaban relativamente pocos episodios (cinco este año, después del que se emitió anoche, y seis más en 2018), y han tenido tiempo para pensar a qué se van a dedicar después. En junio anunciaron que no estaban ni estarían involucrados en ninguno de los proyectos de serie relacionados con Game of Thrones cuyo desarrollo preliminar HBO encargó a cinco guionistas, y la semana pasada dieron a conocer finalmente sus planes: una serie llamada Confederate (confederado), ubicada en una historia estadounidense alternativa en la que los estados del Sur ganan la guerra civil iniciada en 1865 y forman un país separado del Norte, donde la esclavitud es legal y se está incubando un nuevo conflicto entre ambos bandos (no es la ucronía más original del mundo, sino una muy transitada desde que MacKinlay Kantor publicó en 1960 su novela Si el Sur hubiera ganado la Guerra Civil). Benioff y Weiss dijeron que manejan este proyecto –que primero pensaban convertir en una película– “desde hace años”, pero muchos suponen que la dupla lo considera especialmente oportuno para estos tiempos en los que los conflictos relacionados con el racismo han recrudecido en Estados Unidos.