Casi todos jóvenes, integrantes de proyectos de desarrollo de software, diseño para la construcción, producción de contenidos audiovisuales, radio. Quienes colmaron ayer el salón de actos del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) no sólo tenían un promedio de edad inferior a la media de los trabajadores, sino que formaban parte de proyectos en áreas en las que el movimiento cooperativo habitualmente no ingresa: sector ambiental (50% de los proyectos), comunicación (40%) y diseño (10%).

El llamado Incubacoop, que promueve el Inacoop junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), busca acompañar la creación de nuevas cooperativas en áreas intensivas en innovación y conocimiento. Se realiza un acompañamiento técnico durante la definición e implementación del proyecto cooperativo. Se capacita a los integrantes de los proyectos y se los forma sobre los proyectos que hay en el Estado y sobre cómo funciona la institucionalidad.

En la primera edición del llamado, en 2016, fueron seleccionados siete emprendimientos que trabajan en biotecnología, diseño de productos, diseño industrial, producción de contenidos audiovisuales y tecnologías de la información.

Este año, los beneficiados fueron diez de un total de 25 proyectos presentados. Las áreas de trabajo se repiten en gran medida, aunque se incorporan también un proyecto de gestión de residuos urbanos en Paysandú, dos para fabricar y distribuir ladrillos ecológicos –uno en Canelones y otro en San José– y otro de plantación de cáñamo en Colonia, para la fabricación de piezas textiles ecológicas y biodegradables. Un cuarto proyecto, de Cerro Largo, apunta a desarrollar un sistema constructivo capaz de generar soluciones habitacionales con disminución de costos y reducción de los plazos de montaje. Otro busca desarrollar un sistema de construcción con la máxima eficiencia energética.

También se presentaron en esta instancia proyectos de comunicaciones: Radio Pedal, que ya existe como proyecto político-cultural y comunicacional en Montevideo desde 2015; Feedback TV, que propone generar contenidos audiovisuales y crear un laboratorio audiovisual para estudiantes y egresados del sector, así como realizar convenios con cableoperadores para emitir en televisión por cable; Gruvita Media, también del sector audiovisual; y Seres Extraños, de Canelones, que apunta a producir videos promocionales y producciones cinematográficas.

En el acto de presentación de los nuevos proyectos, el presidente del Inacoop, Gustavo Bernini, dijo que muchas veces se ve al cooperativismo como “la última alternativa” y como “una tabla de salvación”, y que Incubacoop se propone demostrar que el cooperativismo es una “herramienta válida también para innovar” en “áreas que no son muy comunes” para el movimiento cooperativo. La presidenta de Cudecoop, Graciela Fernández, destacó que Incubacoop es “un instrumento necesario” para quienes creen en “otra economía”.

En el cierre del acto, la titular del MIEM, Carolina Cosse, señaló que las cooperativas no sólo son vías para generar trabajo, sino también para “preservar la solidaridad”.

Cosse destacó que llamados de este tipo ofrecen la oportunidad de generar asociatividad entre las cooperativas. Por otro lado, la ministra expresó su “alegría” por las áreas en las que trabajarán los proyectos seleccionados. “Áreas de eficiencia energética, software, audiovisual, diseño. Realmente son las áreas más modernas de la industria, y estamos hablando de jóvenes, cooperativas pequeñas que están con el ánimo de empezar proyectos”, destacó. “Estamos impulsando áreas de innovación y estamos favoreciendo la posibilidad de que la cultura de la solidaridad bien entendida se siga desarrollando en Uruguay”, destacó luego Cosse, en diálogo con la prensa.

Sin recursos para 2018 | La segunda visita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exponer sobre la Rendición de Cuentas a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, la semana pasada, dejó al menos dos certezas respecto de los recursos del Fondo de Desarrollo (Fondes) en su partición de Inacoop. La primera es que el MEF reconoce que por la ley de creación del Fondes debió transferir 30 millones de dólares al Fondes-Inacoop y no lo hizo. La segunda es que no se sabe cuándo lo hará. El subsecretario de la cartera, Pablo Ferreri, dijo en la comisión que se transfirieron diez millones de dólares al Fondes-Inacoop como un “adelanto” del monto adeudado y que con eso el Fondes-Inacop “está funcionando”. Bernini dijo ayer a la diaria que si no se transfiere lo adeudado, el Fondes-Inacoop se quedará sin recursos en 2018. “Estuvimos atentos a la exposición del MEF en la Rendición de Cuentas. Obviamente hay un reconocimiento en cuanto a que se nos tiene que transferir recursos que estaban en la ley que crea el Fondes, pero no visualizamos, por lo menos hasta hoy, cómo se va a hacer, y, objetivamente, eso no deja de preocuparnos”, sostuvo el jerarca.