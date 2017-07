Diputados del FA denuncian “injerencia” de la Embajada de Estados Unidos al organizar actividad sobre el Código del Proceso Penal

Los diputados del Frente Amplio Óscar Groba (Espacio 609) y Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) consideran que la Embajada de Estados Unidos cometió una “injerencia” en los asuntos internos de Uruguay al organizar una charla sobre el nuevo Código del Proceso Penal que empezará a regir en noviembre. La convocatoria fue el lunes y cerrada a los invitados, entre los que estaban fiscales y legisladores, según ambos diputados.

“Tendrán miedo que la izquierda tenga peso para reformar el código, será para alinear… serán reuniones académicas (?)”, escribió Groba en su cuenta de Facebook el 22 de julio. “¿O será algo normal que se realiza siempre? No sé, ¡pero me cae mal!... Y desconfianza total… por los antecedentes históricos y actuales de estos muchachos yanquis en la región y toda América Latina por sus injerencias judiciales”, agregó el legislador. “Es necesario averiguar a qué se debe este interés en discutir con legisladores sobre un proceso que es interno sobre Uruguay. Hasta que alguien me convenza de lo contrario, para mí es una injerencia”, opinó, por su parte, Puig.

Ambos coordinarán acciones para investigar lo sucedido. Groba anunció ayer a Radio Uruguay que pedirá informes a la cancillería y a la Fiscalía General de la Nación “para saber si es algo que se arrastra en el tiempo o si hay otro tipo de convocatorias sobre otros temas vinculados con la Justicia en Uruguay por parte de la embajadora”.

Según informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación a la diaria, no es “descabellado” pensar en actividades de asesoramiento del gobierno estadounidense respecto del nuevo Código del Proceso Penal, en la medida en que este pasará de un modelo “inquisitorio” a uno “acusatorio”, que es el que utilizan los países sajones, y en ese sentido Estados Unidos lleva una experiencia de más de un siglo utilizando este procedimiento, y ya ha organizado varias capacitaciones sobre este tema.