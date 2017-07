Director de la Fundación Liber Seregni: "El FA está en un momento muy malo en términos de opinión pública"

Fueron dos mediciones en los últimos ocho días, de dos encuestadoras diferentes. Ambas marcaron un posible cambio respecto de cuál sería, en este momento, la fuerza política con más adhesiones en Uruguay: tanto Equipos como Opción Consultores revelaron en sus últimas encuestas que el Partido Nacional (PN) tiene una intención de voto superior a la del Frente Amplio (FA).

El primer sondeo que se dio a conocer fue el de Equipos, el 10 de julio. Muestra que las preferencias por el PN (32%) están un punto por encima de las que consigue el FA (31%). El resto de los partidos no supera el 7%, mientras que los indecisos alcanzan a 17% y 6% se inclinaría por votar en blanco o anulado. La medición de Opción Consultores, dada a conocer este domingo, adjudica 30% de las preferencias al PN y 28% al FA, mientras que 17% de los interrogados dijo que votaría en blanco o anulado y 8% no sabía o no contestó. Pero no se trata de la primera encuesta de Opción en la que el PN aparece midiendo por encima del FA: en agosto de 2016 la consultora le había dado 29% de los votos al PN y 26% al FA, y en octubre de ese año, ambos habían descendido a 27% y 25%, respectivamente.

Para la senadora del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky, estas encuestas no son “demasiado llamativas” y tampoco dan “para prender todas las luces”, ya que “quedan dos años y medio” hasta las elecciones presidenciales y, en todo caso, lo que reflejan en última instancia es un “empate técnico”. A la senadora, en cambio, le llama la atención la elevada inclinación hacia los votos en blanco o anulados, así como las abstenciones, ya que “los demás partidos están todos quietos”. Según dijo, el PN está llevando adelante una táctica “desde la agresividad” en el Parlamento, que no es acompañada por los demás partidos y que, incluso, “deja por el camino la modalidad uruguaya” del buen relacionamiento entre los partidos. Según dijo, esta conducta de “embestida” permanente “genera un clima”, aunque dijo desconocer si puede haber influido en estas encuestas. “Tampoco sé cómo se hicieron las preguntas, ni el universo [consultado]”.

La senadora y politóloga Constanza Moreira (Casa Grande) consideró que es necesario sacar conclusiones en base a mediciones “más largas”. La legisladora observó que el PN votó cerca de 30% en las últimas elecciones, que era lo que las encuestas le daban en 2013 y 2014, mientras que el FA, que marcaba cerca de 44 puntos, alcanzó, en las últimas elecciones, el 48%. “El PN es el único ‘grande’ hoy en la oposición, el resto anda en menos de 10%. Pero hasta donde yo sé, el FA le ha sacado más de 10 puntos al PN en los últimos 20 años, y sería raro que eso hubiera cambiado hasta transformar al PN en el partido más grande. Todo me inclina a pensar que eso no es así”, expresó. En cambio, la senadora dijo suponer que el FA debe tener una adhesión de cerca de 40%, el PN de 30% y el 30% restante está dividido. “Hay que seguir mirando encuestas para ver tendencias más estables”, concluyó.

En tanto, el senador Leonardo de León (Lista 711) dijo que si bien es necesario tener en cuenta las encuestas, todavía falta mucho para la instancia electoral. “Ahora estamos en la mitad del período de gobierno. En 2014 daban que perdíamos o que no teníamos [mayoría] absoluta”, relativizó el legislador, y aseguró que estas mediciones “no son la verdad absoluta” ni el centro de su atención: “En este momento me preocupa más la Rendición de Cuentas, cómo desarrollar la inversión de infraestructura o minimizar el impacto que vienen teniendo los sectores más afectados por la economía”.

Más preocupado se mostró el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo. El ex director nacional de Trabajo dijo que se trata de un instrumento que, como si fuera una foto, mide “el momento político exacto en una coyuntura”. “Los comunistas no trabajamos para ver la realidad, sino para transformarla. Y si el dato de la realidad marca que se han perdido puntos porcentuales del electorado, y marca que algunos de los sectores que representan a la clase dominante y a la burguesía nacional han crecido electoralmente, nos demanda más militancia y más trabajo consecuente, a los efectos de revertir esos datos, porque me cuesta creer que la población esté de acuerdo con que la exploten más y que no se dé cuenta de que estamos mejor ahora que antes. Si esto está ocurriendo, es un problema nuestro que tenemos que tratar de cambiar”.

En una misma línea, para Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni, “el FA está en un momento muy malo en términos de opinión pública. Es evidente”. En esta situación, consideró, inciden varios factores: “La evaluación del gobierno, del funcionamiento de la fuerza política y cierto cambio en algunas temáticas, como la visión sobre cómo funcionan algunas empresas públicas”. Sin embargo, según Canzani, todavía es “temprano” para presentar “escenarios electorales”, lo que no quiere decir que el FA deba ignorar los datos de estos sondeos de opinión pública. “El primer problema es la imagen del gobierno y del FA entre los que ya votaron a la fuerza política, y lo primero es recuperar terreno entre sus propios electores. En la medida en que pueda ocurrir esto, el cambio puede ser no sólo cuantitativo, sino también cualitativo”.

También se refirió al tema el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ayer en una entrevista con Telemundo. “Estos sondeos de opinión tienen que ser tenidos en cuenta. Son instrumentos importantes, no para ceñirse totalmente, pero sí para orientar un rumbo”. Según Astori, los resultados dicen que “tenemos que trabajar cada vez mejor y esforzarnos por entender las verdaderas causas de ese descontento”. El jerarca fue consultado respecto de si la situación del vicepresidente Raúl Sendic, su gestión al frente de ANCAP y la seguridad pública son parte de ese descontento, y contestó que “seguramente están pesando”.