Directora de liceo 1 de Salto: “No me ha llamado ninguna autoridad”

Diana Lucero, la directora del liceo 1 de Salto a la que se le abrió un sumario para investigar si violó la laicidad al permitir una charla en la que se entregó material con imágenes religiosas y en contra del aborto, dijo ayer a la diaria que espera que la situación “se aclare” y que no va a hablar sobre el asunto hasta que no se resuelva el sumario. Transmitió que no la llamó “ninguna de las autoridades de la educación” y contó que fue notificada del comienzo del sumario por la inspección regional, que se estima que durará unos seis meses, aproximadamente.

Ayer, el tema se trató en la sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, a pedido del consejero Robert Silva, electo en representación de los docentes. Silva opinó que, a su entender, se debería haber iniciado una investigación administrativa y no un sumario, ya que este “focaliza todo en la imputación de una falta a la directora, y se minimiza todo lo que rodeó a la situación”. Con el sumario, además, se retiene 50% del salario a la docente. Si bien dijo ser un “defensor a muerte del principio de laicidad” y consideró que “no se pueden difundir imágenes religiosas en un centro educativo público”, pidió “preservar las garantías del debido proceso y generar una investigación ágil y abarcativa”. “Noto que ha habido mucho prejuzgamiento”, opinó el consejero. Respecto de la opinión del senador colorado Germán Coutinho, que afirmó que Lucero es víctima de una “persecución” por haber manifestado públicamente su afinidad al Partido Colorado, Silva consideró que “está demás explicitar la filiación política en estas circunstancias”.